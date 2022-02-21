В Луганске прогремел взрыв – соцсети (видео)

Российские наемники все чаще устраивают провокации, чтобы обвинить украинских военных в нападении

Боевики устраивают провокации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганске у здания "представительства" "ЛНР" в СЦКК прогремел взрыв. Отметим, что в последнее время оккупанты активизировались не только на линии разграничения, но и на медийном фронте.

Об этом пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Российские СМИ сообщили, что на стоянке "представительства" "ЛНР" в СЦКК взорван автомобиль.

На кадрах видно только то, что люди, которые были у здания, выглядели спокойно. Рядом стоял парень, который снимал авто на видео.

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Скриншот

Напомним, что российские наемники все чаще устраивают провокации, чтобы обвинить украинских военных в нападении.