Як Boeing на зльоті. З якою швидкістю їхав 16-річний мажор у момент ДТП у Харкові

В Харкові 16-річний підліток на автомобілі Infiniti у момент смертельної ДТП їхав зі швидкістю 180 км/год. Такими є результати автотехнічної експертизи.
Про це сайту "Сьогодні" розповів представник потерпілих Ігор Черняк.
"Під час проведення експертизи було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti під керуванням Миколи Харківського становила 180 (!!!) км/год", – написав Черняк.
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Черняк у коментарі "Сьогодні" зазначив, що тією дорогою дозволено їздити зі швидкістю до 50 км/год. Тобто підліток їхав більш ніж утричі швидше.
"Це підтверджує його вину, ну і є, скажімо так, такою обставиною, яка показує, що перевищення було не на трішки", – сказав він.
Цю швидкість можна порівняти зі швидкістю літака Boeing 737. Як пише "Авіатор", зі швидкістю 180 км/год має рухатися повітряне судно для початку зльоту.
Що відомо про ДТП?
- У Харкові 26 жовтня водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від машин відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що за кермом був підліток Микола. Раніше він уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також відео, де порушує ПДР і матюкає поліцейських.
- Наступного дня, 27 жовтня, поліція затримала 16-річного водія. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Незабаром у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня у Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід Миколі Харківському: його заарештували на 60 діб без права на внесення застави.