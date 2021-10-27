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Прострілював коліна та розбивав машини: ексклюзивні подробиці про 16-річного мажора з Харкова (відео)

Анна Бровко Анна Бровко кореспондент Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 13:23
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Хлопець казав, що може вирішити будь-яке питання за 100-200 доларів
16-річний винуватець ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
16-річний винуватець ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Блогер Анна Кривуць, з якою листувався 16-річний Микола – винуватець жахливої ДТП у Харкові , розповіла, що хлопець вихвалявся тим, що розбив уже кілька машин, а також багатими батьками.

Про це "Сьогодні" повідомляє з місця події.

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Їхав зі швидкістю 200 км/год

Як розповіла Анна, на той момент вона відпочивала в центрі, і Микола написав знайомому та запропонував покататися на машині. Також дівчинка, у якої через аварію стався розрив селезінки, подобалася 16-річному мажору і в такий спосіб він хотів її вразити.

За словами Анни, швидкість машини становила 200 км/год і Микола міг навіть не помітити світлофор.

Розбив кілька машин

"Наше листування почалося з того, що він відповів на мою історію стосовно розіграшу машини, і потім почав говорити, що він розбив Porsche Cayenne, Toyota Camry і багато інших машин. Також він почав відправляти відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло", – розповіла Анна.

"Можу собі дозволити"

16-річний мажор розповідав Анні, що він може собі дозволити робити все, що завгодно, оскільки "будь-яке питання вирішується за 100-200 доларів".

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"Він казав: "У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити", – зазначила дівчина.

Прострілив колінки людині

Також Анна повідомила, що одного разу у клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби я не мав умовне, я б ще більше чудив".

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Листування мажора з дівчиною

Розвиток події

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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