Прострілював коліна та розбивав машини: ексклюзивні подробиці про 16-річного мажора з Харкова (відео)

Хлопець казав, що може вирішити будь-яке питання за 100-200 доларів

16-річний винуватець ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Блогер Анна Кривуць, з якою листувався 16-річний Микола – винуватець жахливої ДТП у Харкові , розповіла, що хлопець вихвалявся тим, що розбив уже кілька машин, а також багатими батьками.

Про це "Сьогодні" повідомляє з місця події.

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Їхав зі швидкістю 200 км/год

Як розповіла Анна, на той момент вона відпочивала в центрі, і Микола написав знайомому та запропонував покататися на машині. Також дівчинка, у якої через аварію стався розрив селезінки, подобалася 16-річному мажору і в такий спосіб він хотів її вразити.

За словами Анни, швидкість машини становила 200 км/год і Микола міг навіть не помітити світлофор.

Розбив кілька машин

"Наше листування почалося з того, що він відповів на мою історію стосовно розіграшу машини, і потім почав говорити, що він розбив Porsche Cayenne, Toyota Camry і багато інших машин. Також він почав відправляти відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло", – розповіла Анна.

"Можу собі дозволити"

16-річний мажор розповідав Анні, що він може собі дозволити робити все, що завгодно, оскільки "будь-яке питання вирішується за 100-200 доларів".

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"Він казав: "У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити", – зазначила дівчина.

Прострілив колінки людині

Також Анна повідомила, що одного разу у клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби я не мав умовне, я б ще більше чудив".

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Листування мажора з дівчиною

Розвиток події

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна особа. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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