Росія хоче перетворити Донбас на руїни і зробити безлюдним: головні заяви влади за 30 квітня

"Звільняючи" українські міста, російська армія знищує їх та людей, які там залишилися

Росія прагне перетворити Донбас на руїни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 66-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти не залишають своїх планів взяти під контроль усю територію Донецької та Луганської областей, але "найспекотніше" під Харковом. А у захопленому Херсоні навіть готують "референдум" про створення псевдореспубліки. Але незважаючи на це, героїчний опір українців та допомога закордонних партнерів щодня наближає перемогу України.

Сайт "Сьогодны" зібрав головні заяви української влади за 30 квітня.

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Зеленський про успіхи ЗСУ та приниження для ООН

У ніч проти 29 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про ситуацію на фронті. Зокрема про те, що українські військові мають важливі тактичні успіхи.

Водночас він повідомив, що на Донбасі окупанти роблять все, щоб знищити будь-яке життя.

Постійні жорстокі бомбардування по інфраструктурі та житлових районах свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Оборона нашої землі та захист наших людей – це боротьба за життя для Лисичанська, Сєверодонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'янки та всіх інших міст та громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни", – каже Володимир Зеленський.

Говорячи про можливість закінчення війни, Зеленський заявив, що у нього немає відповіді на запитання "коли настане мир?"

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"Очевидно, що щодня – а особливо сьогодні, коли розпочався третій місяць нашого опору – всіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді: коли буде перемога – її відчує кожен, коли настане мир – його побачить кожен, але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожен день про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще болючішим", – зазначив президент.

Водночас Зеленський заявив, що ООН так і не відповіла Росії на ракетний удар по Києву під час візиту Генсека Антоніу Гутерріша. Президент додав, що такий вчинок РФ був приниженням ООН.

"Продовжується розбір завалів у Києві, куди вчора (28 квітня. – Ред.) під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша вдарили російські ракети. Прикро, але таке свідоме та жорстоке приниження Організації Об'єднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді" , – каже Володимир Зеленський.

Михайло Подоляк: ленд-ліз став реальністю

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відзначив досягнення української дипломатії на чолі із президентом Зеленським за два місяці повномасштабного вторгнення РФ до України.

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"Два місяці тому навіть думка про відключення Росії від SWIFT викликала у багатьох сміх. Ще місяць тому прохання надати важку зброю зустрічали категоричний опір. Володимир Зеленський та Андрій Єрмак змогли знайти слова для кожного. Дякуємо всім друзям України, завдяки яким це стало можливим. 18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Володимир Зеленський вперше сказав, що нам потрібен ленд-ліз. Сьогодні ленд-ліз став реальністю", – написав Подоляк у Twitter.

Він додав, що на черзі – повне нафтове ембарго та включення Росії до списку країн – спонсорів тероризму. Москву чекає тотальна економічна ізоляція.

Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

Малюська про те, коли будуть перші вироки щодо військових злочинів РФ

Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону повідомив, що для запуску механізму кримінального переслідування Росії та винесення перших вироків потрібно не менше 1-2 років.

За його словами, виносити вироки російським військовим і керівництву РФ можуть як українські, там і міжнародні суди. У першому випадку інструментом розшуку злочинців буде Інтерпол, у другому – вироки Міжнародного кримінального суду дозволять не враховувати навіть дипломатичного захисту, якщо підсудний потрапить на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС.

"Повноцінний запуск цих механізмів та перші вироки займуть як мінімум рік-півтора-два. Тому що завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів, як правило, це шість-вісім років і надалі", – додав Малюська.

Денис Малюська Фото: Мін'юст

Росія не має успіхів у наступі на Донбасі

У Генштабі ЗСУ повідомили, що хоч Москва і хоче встановити контроль над Донецькою та Луганською областями, це у них не виходить. Водночас бої тривають.

На Слобожанському напрямку Росія переміщає окремі підрозділи зі складу Східного військового округу з території Білгородської області в район міста Ізюм.

Окупанти також намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулігівка та Довгенько, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківській та Ізюмській напрямки противник намагається розгорнути сили та засоби протиповітряної оборони.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (в районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецьку, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове та Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Удачі не має, бойові дії тривають.

Окупанти штурмують Рубіжне та Попасну – Гайдай

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що окупанти намагаються штурмувати Рубіжне та Попасну.

"Дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань 29 квітня, росіяни штурмують Рубіжне та Попасну. Це ті об'єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини чи пожежники самостійно виїжджали на місця події", – написав він у Telegram.

Крім того, 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганської області за минулу добу.

Сергій Гайдай. Фото: Facebook

Окупанти зазнають найжорстокіших втрат

У Генштабі ЗСУ прозвітували про загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.04. Орієнтовно вони становили:

особового складу – близько 23200 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1008 (+22) од.;

бойових броньованих машин – 2445 (+27) од.;

артилерійських систем – 436 (+1) од.;

РСЗВ – 151 (+0) од.;

засів ППО – 77 (+4) од.;

літаків – 190 (+1) од.;

вертольотів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки – 1701 (+6) од.;

кораблів/катерів – 8 (+0) од.;

цистерн із ПММ – 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4);

спеціальної техніки – 32 (+1);

пускових установок ВТРК/ТРК – 4 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільші втрати окупантів минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані щодо втрат ще уточнюються.

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