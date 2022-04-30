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Россия хочет превратить Донбасс в руины и сделать безлюдным: главные заявления властей за 30 апреля

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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30 апреля, 13:23
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"Освобождая" украинские города, российская армия уничтожает их и людей, которые там остались
Россия стремится превратить Донбасс в руины.
Россия стремится превратить Донбасс в руины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 66-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты не оставляют своих планов взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, но "жарче всего" под Харьковом. А в захваченном Херсоне даже готовят "референдум" о создании псевдореспублики. Но, несмотря на это, героическое сопротивление украинцев и помощь зарубежных партнеров ежедневно приближает победу Украины.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 30 апреля.

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Зеленский об успехах ВСУ и унижение для ООН

В ночь на 29 апреля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о ситуации на фронте. В частности о том, что у украинских военных есть важные тактические успехи.

В то же время он сообщил, что на Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь.

"Постоянные жестокие бомбардировки по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Оборона нашей земли и защита наших людей – это борьба за жизнь для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьянки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины", – говорит Владимир Зеленский.

Говоря о возможности окончания войны, Зеленский заявил, что у него нет ответа на вопрос "когда наступит мир?".

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"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.

В то же время Зеленский заявил, что ООН так и не ответила России на ракетный удар по Киеву во время визита Генсека Антониу Гутерриша. Президент добавил, что такой поступок РФ был унижением для ООН.

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера (28 апреля, – ред.) во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа", – говорит Владимир Зеленский.

Михаил Подоляк: ленд-лиз стал реальностью

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил достижения украинской дипломатии во главе з президентом Зеленским за два месяца полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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"Два месяца назад даже мысль об отключении России от SWIFT вызвала у многих смех. Еще месяц назад просьбы оказать тяжелое оружие встречали категорическое сопротивление. Владимир Зеленский и Андрей Ермак смогли найти слова для каждого. Спасибо всем друзьям Украины, благодаря которым это стало возможным. 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский впервые сказал, что нам нужен ленд-лиз. Сегодня ленд-лиз стал реальностью", – написал Подоляк в Twitter.

Он добавил, что на очереди – полное нефтяное эмбарго и включение России в список стран – спонсоров терроризма. Москву ждет тотальная экономическая изоляция.

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Малюська о том, когда будут первые приговоры по военным преступлениям РФ

Министр юстиции Денис Малюська в эфире национального телемарафона сообщил, что для запуска механизма уголовного преследования России и вынесения первых приговоров нужно не менее 1-2 лет.

По его словам выносить приговоры российским военным и руководству РФ могут как украинские, там и международные суды. В первом случае инструментом розыска преступников будет Интерпол, во втором – приговоры Международного уголовного суда позволят не учитывать даже дипломатическую защиту, если подсудимый попадет на территорию страны, которая признает юрисдикцию МУС.

"Полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры займут как минимум год-полтора-два. Потому что всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило, это шесть-восемь лет и дальше", – добавил Малюська.

Денис Малюська Фото: Минюст

У России нет успехов в наступлении на Донбассе

В Генштабе ВСУ сообщили, что хоть Москва и хочет установить контроль над Донецкой и Луганской областях, это у них не получается. В то же время бои продолжаются.

На Слобожанском направлении Россия перемещает отдельные подразделения из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Оккупанты также пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениям противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты пытаются штурмовать Рубежное и Попасную.

"Две школы и 20 домов потерпели разрушения 29 апреля, россияне штурмуют Рубежное и Попасную. Это те объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганщины или пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия", – написал он в Telegram.

Кроме того, 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганской области за минувшие сутки.

Сергей Гайдай. Фото: Facebook

Оккупанты несут жесточайшие потери

В Генштабе ВСУ отчитались об общих боевых потерях противника с 24.02 по 30.04. Ориентировочно они составили:

  • личного состава – около 23 200 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1008 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин – 2445 (+27) ед.;
  • артиллерийских систем – 436 (+1) ед.;
  • РСЗО – 151 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 77 (+4) ед.;
  • самолетов – 190 (+1) ед.;
  • вертолетов – 155 (+0) ед.;
  • автомобильной техники – 1701 (+6) ед.;
  • кораблей/катеров – 8 (+0) ед.;
  • цистерн из ГСМ – 76 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);
  • специальной техники – 32 (+1);
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные по поводу потерь еще уточняются.

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Данные на 10:00 30 апреля
1
Личный состав 23 200
Личный состав
2
Самолеты 190
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1701
Транспорт
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Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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