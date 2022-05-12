Західні країни вірять у ЗСУ: хто з дипломатів повернувся до Києва та навіщо

Повернення посольств до української столиці – ознака того, що Росія програла цю війну

Джастін Трюдо та Анналена Бербок особисто відкрили посольства, Крістіна Квін поки не ночує у Києві / Колаж "Сьогодні"

Одна з важливих ознак того, що державі не загрожує небезпека, є наявність у його столиці дипломатичних місій іноземних держав. От уже другий тиждень до Києва повертаються посли західних країн, що може свідчити про одне – їхні розвідки впевнені, що найближчим часом нападу на столицю України не буде. Сайт "Сьогодні" зібрав дані про дипмісія, які повернулися до нашої країни, і з'ясував, що це означає.

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Хто повірив у ЗСУ

Іноземні дипломати почали повертатися до нашої столиці буквально за кілька днів після того, як солдати РФ були вибиті з Київської області. Російські окупанти залишали столичний регіон на початку квітня і вже 9 квітня серед перших, хто повернувся до Києва, був глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. 9 квітня він постив фото прапора ЄС на флагштоку офісу у Києві.

Станом на 18 квітня, у Києві вже працювали 16 диппредставництв. Крім дипломатів ЄС, повернулися представники:

Франції,

Італії,

Латвії,

Литви,

Естонії,

Польща,

Туреччини,

Чехії,

Словенії

Святого Престолу (Ватикан),

Молдови,

Грузії,

Ірану,

Казахстану,

Таджикистану,

Туркменістану.

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"З кожним днем дедалі більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу в Києві. Це одне зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну", – так прокоментувало тоді повернення іноземних дипломатів МЗС України.

18 квітня пообіцяв повернути посла в Україну прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес І зробив це через чотири дні.

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"22 квітня було повторно відкрито посольство Іспанії у Києві. Через обставини, що склалися, через російське вторгнення, що триває, відкриття відбулося в обмеженому форматі. Консульський відділ у Києві закрито до нового повідомлення", – така новина з'явилася на твіттер-акаунті дипмісії в Україні.

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. - EmbajadaEspUcrania (@EmbEspKiev) April 25, 2022

З 29 квітня у київському небі, нехай іноді й під виття сирен повітряної тривоги, майоріє прапор Великої Британії – до нашої столиці повернулася посол цієї країни Мелінда Сіммонс.

"То був довгий шлях, але він був того вартий Як добре знову опинитися у Києві", – написала дипломат на своїй сторінці у твіттері.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz - Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022

Посол Великобританії вже побувала у багатьох містах, які постраждали від агресії Росії

Станом на 3 травня, 32 країни повернули до Києва своїх дипломатів. Таку цифру озвучив на брифінгу Віталій Стецик, командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав.

4 травня до цього списку додалося посольство Швеції.

"Колектив посольства повернувся на своє місце: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни та свободу в Європі. слава Україні!", – написав із цього приводу посол королівства Тобіас Тіберг.

Запуск посольств під час візитів

8 травня особисто прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час свого візиту до України повісив прапор біля будівлі посольства своєї країни, тим самим запустивши його роботу після від'їзду в лютому в очікуванні великої війни.

10 травня до списку представників іноземних зовнішньополітичних відомств, що повернулися, додалася дипмісія Німеччини. Прапор над їхнім офісом особисто підняла глава МЗС цієї країни Анналена Бербок у рамках свого візиту підтримки в Україну.

За її словами, посольство відкривається з "мінімальною присутністю" дипломатів і працюватиме в обмеженому форматі. Але на чолі з послом Анкі Фельдгузен, яка координуватиме допомогу Німеччині нашій країні.

Повернення американців

Звісно ж, всі чекали на важливий сигнал від головного нашого союзника Сполучених Штатів – повернення до Києва американських дипломатів. Ця важлива подія сталася 8 травня – у День пам'яті та примирення в Європі. До Києва повернулася тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін із групою американських дипломатів.

Поки що американські дипломати побоюються ночувати у Києві.

"Ми продовжимо приїжджати з Польщі до України на денний час упродовж тижня-двох. Згодом три тижні ми плануємо залишатися у Львові, а до кінця місяця, сподіваємося, буде можливість переїхати до Києва", – заявила Квін під час першого повернення до столиці України.

І хоча посольство все ще не працює у штатному режимі, за ці кілька днів Крістіна Квін уже встигла зустрітися з міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук та головою МЗС України Дмитром Кулібою. Також дала кілька інтерв'ю західним ЗМІ, обравши для локації візитні картки української столиці.

Як відомо, Крістіна Квін затримається у нас ненадовго – Київ чекає на схвалення Конгресом США кандидатури Бріджіт Брінк на посаду повноправного американського посла України. Можливо, саме з Брінк посольство США повністю відновить свою роботу в столиці.

Реакція

В одному із своїх звернень до нації президент Володимир Зеленський сказав, що повернення дипломатів – це чіткий сигнал Росії. Україну вона не отримає.

"До столиці повертаються дипломатичні представники інших країн. Вчора – посольство Туреччини. Сьогодні – посол Литви. Раніше у Києві відновило роботу посольство Словенії. Нормальна робота посольств – це чіткий сигнал агресору про те, що Київ – наша столиця", – наголосив Зеленський.

Під час брифінгу біля американського посольства у Києві Крістіна Квін зазначила, що повернення посольства США в Україні означає лише одне – Росія програла цю війну.

"Росія провалилася, а Україна далі стоїть і ми повертаємося назад, щоб допомагати", – цитує Квін агентство УНІАН.

Насамперед Україні необхідно, щоб повернулися дипломатичні представництва наших союзників. Це важливо, щоб легше було координувати постачання військової та гуманітарної допомоги. На сьогодні тимчасові та повірені посли наших головних союзників уже у Києві.

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