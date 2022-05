Західні країни вірять у ЗСУ: хто з дипломатів повернувся до Києва та навіщо

Одна з важливих ознак того, що державі не загрожує небезпека, є наявність у його столиці дипломатичних місій іноземних держав. От уже другий тиждень до Києва повертаються посли західних країн, що може свідчити про одне – їхні розвідки впевнені, що найближчим часом нападу на столицю України не буде. Сайт "Сьогодні" зібрав дані про дипмісія, які повернулися до нашої країни, і з'ясував, що це означає.

Іноземні дипломати почали повертатися до нашої столиці буквально за кілька днів після того, як солдати РФ були вибиті з Київської області. Російські окупанти залишали столичний регіон на початку квітня і вже 9 квітня серед перших, хто повернувся до Києва, був глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. 9 квітня він постив фото прапора ЄС на флагштоку офісу у Києві.

Станом на 18 квітня, у Києві вже працювали 16 диппредставництв. Крім дипломатів ЄС, повернулися представники:

18 квітня пообіцяв повернути посла в Україну прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес І зробив це через чотири дні.

З 29 квітня у київському небі, нехай іноді й під виття сирен повітряної тривоги, майоріє прапор Великої Британії – до нашої столиці повернулася посол цієї країни Мелінда Сіммонс.

"То був довгий шлях, але він був того вартий Як добре знову опинитися у Києві", – написала дипломат на своїй сторінці у твіттері.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz