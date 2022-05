Западные страны верят в ВСУ: кто из дипломатов вернулся в Киев и зачем

Один их важных признаков того, что государству не угрожает опасность, является наличие в его столице дипломатических миссий иностранных государств. Вот уже вторую неделю в Киев возвращаются послы западных стран, что может свидетельствовать об одном – их разведки уверены, что в ближайшее время нападения на столицу Украины не будет. Сайт "Сегодня" собрал данные о дипмиссиях, которые вернулись в нашу страну, и выяснил, что это означает.

Иностранные дипломаты начали возвращаться в нашу столицу буквально через несколько дней после того, как солдаты РФ были выбиты из Киевской области. Российские оккупанты покидали столичный регион в первых числах апреля и уже 9 апреля среди первых, кто вернулся в Киев, был глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас. 9 апреля он постил фото знамени ЕС на флагштоке офиса в Киеве.

По состоянию на 18 апреля, в Киеве уже работали 16 диппредставительств. Помимо дипломатов ЕС, вернулись представители:

18 апреля пообещал вернуть посла в Украинупремьер-министр Испании Педро Санчес и сделал это через четыре дня.

С 29 апреля в киевском небе, пусть иногда и под вой сирен воздушной тревоги, развивается флаг Великобритании – в нашу столицу вернулась посол этой страны Мелинда Симмонс.

"Это был долгий путь, но он того стоил. Как хорошо снова оказаться в Киеве", – написала дипломат на своей странице в Твиттере.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz