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Западные страны верят в ВСУ: кто из дипломатов вернулся в Киев и зачем

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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12 мая, 06:30
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Возвращение посольств в украинскую столицу – признак того, что Россия проиграла эту войну
Джастин Трюдо и Анналена Бербок лично открыли посольства, Кристина Квин пока не ночует в Киеве / Коллаж "Сегодня"
Джастин Трюдо и Анналена Бербок лично открыли посольства, Кристина Квин пока не ночует в Киеве / Коллаж "Сегодня"

Один их важных признаков того, что государству не угрожает опасность, является наличие в его столице дипломатических миссий иностранных государств. Вот уже вторую неделю в Киев возвращаются послы западных стран, что может свидетельствовать об одном – их разведки уверены, что в ближайшее время нападения на столицу Украины не будет. Сайт "Сегодня" собрал данные о дипмиссиях, которые вернулись в нашу страну, и выяснил, что это означает.

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Кто поверил в ВСУ

Иностранные дипломаты начали возвращаться в нашу столицу буквально через несколько дней после того, как солдаты РФ были выбиты из Киевской области. Российские оккупанты покидали столичный регион в первых числах апреля и уже 9 апреля среди первых, кто вернулся в Киев, был глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас. 9 апреля он постил фото знамени ЕС на флагштоке офиса в Киеве.

По состоянию на 18 апреля, в Киеве уже работали 16 диппредставительств. Помимо дипломатов ЕС, вернулись представители:

  • Франции,
  • Италии,
  • Латвии,
  • Литвы,
  • Эстонии,
  • Польши,
  • Турции,
  • Чехии,
  • Словении,
  • Святого Престола (Ватикан),
  • Молдовы,
  • Грузии,
  • Ирана,
  • Казахстана,
  • Таджикистана,
  • Туркменистана.
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"С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину", – так прокомментировало тогда возвращение иностранных дипломатов МИД Украины.

18 апреля пообещал вернуть посла в Украинупремьер-министр Испании Педро Санчес и сделал это через четыре дня.

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"22 апреля, было повторно открыто посольство Испании в Киеве. В силу сложившихся обстоятельств из-за продолжающегося российского вторжения открытие состоялось в ограниченном формате. Консульский отдел в Киеве закрыт до нового сообщения", – такая новость появилась на твиттер-аккаунте дипмиссии в Украине.

С 29 апреля в киевском небе, пусть иногда и под вой сирен воздушной тревоги, развивается флаг Великобритании – в нашу столицу вернулась посол этой страны Мелинда Симмонс.

"Это был долгий путь, но он того стоил. Как хорошо снова оказаться в Киеве", – написала дипломат на своей странице в Твиттере.

Посол Великобритании уже побывала во многих городах, которые пострадали от агрессии России
Посол Великобритании уже побывала во многих городах, которые пострадали от агрессии России

По состоянию на 3 мая, 32 страны вернули в Киев своих дипломатов. Такую цифру озвучил на брифинге Виталий Стецик, командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

4 мая к этому списку добавилось посольство Швеции.

"Коллектив посольства вернулся на свое место: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе. Слава Украине!", – написал по этому поводу посол королевства Тобиас Тиберг.

Запуск посольств во время визитов

8 мая лично премьер-министр Канады Джастин Трюдово время своего визита в Украину повесил флаг возле здания посольства своей страны в Киеве, тем самым запустив его работу после отъезда в феврале в ожидании большой войны.

10 мая к списку вернувшихся представителей иностранных внешнеполитических ведомств добавилась дипмиссия Германии. Флаг над их офисом лично подняла глава МИД этой страны Анналена Бербок в рамках своего визита поддержки в Украину.

По ее словам, посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но во главе с послом Анки Фельдгузен, которая будет координировать помощь Германии нашей стране.

Возвращение американцев

Конечно же, все ждали важного сигнала от главного нашего союзника Соединенных Штатов – возвращение в Киев американских дипломатов. Это важное событие произошло 8 мая – в День памяти и примирения в Европе. В Киев вернулась временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин с группой американских дипломатов.

Пока американские дипломаты опасаются ночевать в Киеве.

"Мы продолжим приезжать из Польши в Украину на дневное время в течение недели-двух. Потом, со временем, три недели мы планируем оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – заявила Квин во время первого возвращения в столицу Украины.

И хотя посольство все еще не работает в штатном режиме, за эти несколько дней Кристина Квин уже успела встретиться с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Также дала несколько интервью западным СМИ, выбрав для локации "визитные карточки" украинской столицы.

Как известно, Кристина Квин задержится у нас ненадолго – Киев ждет одобрения Конгрессом США кандидатуры Бриджит Бринк на должность полноправного американского посла в Украине. Возможно, именно с Бринк посольство США полностью возобновит свою работу в столице.

Реакция

В одном из своих обращений к нации президент Владимир Зеленский сказал, что возвращение дипломатов – это четкий сигнал России: Украину она не получит.

"В столицу возвращаются дипломатические представители других стран. Вчера – посольство Турции. Сегодня – посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении. Нормальная работа посольств – это четкий сигнал агрессору о том, что Киев – наша столица", – отметил Зеленский.

Во время брифинга возле американского посольства в Киеве Кристина Квин отметила, что возвращение посольства США в Украине означает только одно – Россия проиграла эту войну.

"Россия провалилась, а Украина дальше стоит и мы возвращаемся назад, чтобы помогать", – цитирует Квин агентство УНИАН.

В первую очередь, Украине необходимо, чтобы вернулись дипломатические представительства наших союзников. Это важно, чтобы легче было координировать поставки военной и гуманитарной помощи. На сегодня временные и поверенные послы наших главных союзников уже в Киеве.

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