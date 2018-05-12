МИД Украины проверяет информацию о вывезенных в Россию украинских рыбаках (дополнено)

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что российские пограничники задержали двух рыбаков из Бердянска (Запорожская область) в Азовском море и вывезли их в Краснодарский край.Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на начальника управления Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", – сообщил он.

Позже Кирилич уточнил, что пограничная служба г.Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины.

"Консул выезжает на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", – сообщил дипломат.

Ранее мы писали о том, что в акватории Азовского моря в районе Бердянска 10 мая пропали двое местных рыбаков, 11 мая проходили поисково-спасательные работы для их обнаружения.

Жена одного из пропавших сообщила в 18:26 пятницы, 11 мая, в полицию, что получила звонок от пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в городе Ейск (Краснодарский край РФ).

Напомним, ранее корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в Азовском море задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек.

Позже стало известно, что два моряка смогли покинуть территорию Украины и прибыли в оккупированный в Крым. Остальные семь членов экипажа, по словам их адвоката, находятся в Украине, "поскольку у них изъяли безосновательно паспорта и нет документов, по которым можно покинуть украинскую территорию".