Пограничная служба РФ заявила о задержании пропавших украинских рыбаков

Вчера, 23:43

В Азовском море пропали украинские рыбаки

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В акватории Азовского моря в районе Бердянска (Запорожская область) 10 мая пропали двое местных рыбаков, 11 мая проходили поисково-спасательные работы для их обнаружения.

Жена одного из пропавших сообщила в 18:26 пятницы, 11 мая, в полицию, что получила звонок от пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в городе Ейск (Краснодарский край РФ).

Информацию об этом сообщили пресс-службе областного Управления службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Украинские спасатели прекратили поиски рыбаков.

Напомним, ранее корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в Азовском море задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек.

Позже стало известно, что два моряка смогли покинуть территорию Украины и прибыли в оккупированный в Крым. Остальные семь членов экипажа, по словам их адвоката, находятся в Украине, "поскольку у них изъяли безосновательно паспорта и нет документов, по которым можно покинуть украинскую территорию".

Ранее сообщалось, что дипломаты России попытались вывезти экипаж "Норда" из Украины, в собственном автомобиле, но были остановлены пограничниками. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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