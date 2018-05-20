Жуткое ДТП в Николаевской области: пятеро погибших, трое раненых

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и машина слетела с трассы

Пять человек погибли, еще трое получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП, произошедшего на автодороге "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" возле села Красное Березанского района Николаевской области. Об этом сообщила Государственная службе по чрезвычайным ситуациям.

Водитель микроавтобуса Nissan не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

"20 мая около 5 часов. 20 мин. вблизи с. Красное Березанского района на автодороге "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" водитель микроавтобуса Nissan не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек и трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделением ГСЧС проведено деблокирование погибших" – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 мая Николаевской области произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Среди пострадавших оказались двое граждан Турции.

Ранее на Октябрьском проспекте в Николаеве столкнулись две маршрутки "Рута" 91-го маршрута.

В этой же области в октябре 2017 года фура столкнулась с легковушкой, водитель которой скончался по дороге в больницу,