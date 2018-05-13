Украинские военные записали трогательное видео ко Дню матери

Сегодня, 15:13

В своем обращении они призывают матерей ждать и не терять надежды

Фото: архив
Фото: архив

Украинские военнослужащие 30-й отдельной Новгород-Волынской Ровенской механизированной бригады записали трогательное видеообращение с передовой, в котором поздравили своих мам с Днем матери.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поздравил всех украинских матерей с праздником.

"От всего сердца поздравляю вас с прекрасным, озаренным и согретым высокими чувствами, праздником – Днем матери. Мать – это волшебное слово таит в себе величие добра, любви и теплых воспоминаний. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Она – хранительница семейного уюта и гармонии", – говорится в обращении.

Также Порошенко отметил, что ежедневные молитвы украинских матерей помогают их сыновьям, которые воюют на фронте, выстоять и сохранить веру в завтрашний день.

В календаре праздников для мамы определен особый день, который отмечается в Украине во второе воскресенье мая, согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99. Официальный государственный праздник День матери установлено в 1999 году.

Мы выясняли, что лучше подарить на День матери.
день матери, поздравления, украинские военные

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские военные записали трогательное видео ко Дню матери". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: pixabay / коллаж Владимир Грисюк, "Сегодня"

Поздравления с Днем матери: короткие смс, красочные открытки и стихи

Сегодня, 09:24

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас лучшие поздравления с Днем матери-2018

Fun

Поздравьте маму с праздником. Фото: pixabay

День матери-2018: традиция праздника

Сегодня, 09:36

Праздник День матери был учрежден в одном из штатов США
Загрузка...

Другие новости

Женщины смогут пройти медосмотр

Многодетные мамы и матери семей участников АТО смогут пройти медобследование

Вчера, 04:44

12 мая состоится день открытых дверей в клинико-диагностических центрах  

Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли с детьми

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

Сегодня, 10:32

День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая.
Загрузка...