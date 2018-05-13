Украинские военные записали трогательное видео ко Дню матери

В своем обращении они призывают матерей ждать и не терять надежды

Украинские военнослужащие 30-й отдельной Новгород-Волынской Ровенской механизированной бригады записали трогательное видеообращение с передовой, в котором поздравили своих мам с Днем матери.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поздравил всех украинских матерей с праздником.

"От всего сердца поздравляю вас с прекрасным, озаренным и согретым высокими чувствами, праздником – Днем матери. Мать – это волшебное слово таит в себе величие добра, любви и теплых воспоминаний. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Она – хранительница семейного уюта и гармонии", – говорится в обращении.

Также Порошенко отметил, что ежедневные молитвы украинских матерей помогают их сыновьям, которые воюют на фронте, выстоять и сохранить веру в завтрашний день.

В календаре праздников для мамы определен особый день, который отмечается в Украине во второе воскресенье мая, согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99. Официальный государственный праздник День матери установлено в 1999 году.

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