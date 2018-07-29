В Украине набирает популярность новый вид серфинга

Вчера, 23:48

Чтобы заниматься сап-серфингом, не нужна особая физическая подготовка и длительное обучение


Новый вид серфинга становится все популярнее в Украине. Сап-серфинг – это скольжение по воде на специальной надувной доске. Этим видом спорта можно заниматься на любом водоеме. Кроме того, для занятий сап-серфингом не нужна особая физическая подготовка и длительное обучение. 

Занятия таким спортом обойдутся недешево, ведь доска для сап-серфинга стоит от 15 тысяч гривен. Можно взять ее напрокат: это обойдется в 300 гривен в сутки.

Пока в Украине этот вид спорта только набирает популярность, в США уже есть федерация сап-серфинга и проводятся международные чемпионаты по этому виду спорта.

Напомним, в американском штате Калифорния состоялись необычные соревнования по серфингу, участниками которых стали собаки. На животных надели спасательные жилеты, поставили на доски и отправили ловить волны. Собачки воды не боялись, а наоборот наслаждались катанием. Жюри же оценивало, как долго щенки смогли продержаться на воде и насколько уверенно.

Ранее мы уже писали о том, что компании, транслирующие соревнования по серфингу в рамках Мировой лиги серфинга, получили инструкции акцентировать внимание не на фигурах женщин-участниц, а на их технике

 
спорт, Украина, серфинг, популярность

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