10 апреля состоится вторая онлайн-дискуссия КФБ по вопросам энергетической безопасности Украины

В пятницу, 10 апреля, состоится вторая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности: "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?".
Ключевые вопросы дискуссии:
- Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса;
- Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическое напряжение?
- Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке;
- Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины в новых реалиях?
- Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?
Участники разговора:
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину";
- Лариса Галадза, посол Канады в Украине;
- Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group;
- Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;
- Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.
Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Киевский Форум – ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КФБ – фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".
Смотрите прямую трансляцию дискуссии в 15:00:
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