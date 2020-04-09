10 апреля состоится вторая онлайн-дискуссия КФБ по вопросам энергетической безопасности Украины

Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?

В пятницу, 10 апреля, состоится вторая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности: "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?".

Ключевые вопросы дискуссии:

Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса;

Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическое напряжение?

Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке;

Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины в новых реалиях?

Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?

Участники разговора:

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Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину";

Лариса Галадза, посол Канады в Украине;

Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group;

Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;

Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский Форум – ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КФБ – фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Смотрите прямую трансляцию дискуссии в 15:00:

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