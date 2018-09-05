100-летие "красного террора": в Киеве были убиты около 5000 человек

Сто лет назад большевики на территории России, Украины и Беларуси казнили почти два миллиона людей

Сегодня исполняется 100 лет событиям, известным как "красный террор", во время которых были убиты тысячи киевлян.

Именно 5 сентября 1918 года его узаконили пролетарские лидеры во главе с Лениным. Это стало началом массовых расстрелов, пыток и заключений несогласных с политикой Совнаркома. Под репрессии попали и дети, и женщины, и пожилые люди.

За два года террора в Украине, Беларуси и России казнили почти два миллиона человек. Только в Киеве за первую неделю убили около пяти тысяч жителей, и втрое больше арестовали. Особенно жестокое отношение было к священнослужителям, интеллигенции и украиноязычным.

"Не было такого в центре города, где бы не лежали расстрелянные трупы. Одним из таких зон захоронений стал наш Мариинский парк. Закапывали эти тела так, чтобы их не было видно, то есть так, немного присыпали землей. И когда большевиков отсюда выгнали, то сохранилась такая запись: "Трупный запах два года отравлял воздух для жителей Институтской и Александровской (нынешняя Грушевского) улиц. Практически нет такого города, где бы не было этих расстрелов. Просто не везде сохранилась информация", – рассказал директор Музея украинской революции 1917-1921 гг. Александр Кучерук.

Ранее мы писали о "красном терроре" в Киеве. Сайту "Сегодня" удалось пообщаться с историком, директором Международного института афонского наследия Сергеем Шумило, который занимался темой "красного террора" в Киеве. Он подтвердил, что в Киеве за три дня были убиты от 2,5 тыс. до 5 тыс. человек, но точного количества никто не знает.

Напомним, зимой в столице открылась выставка, посвященная гонениям на церковь в ХХ веке, жизни и гибели первого православного новомученика – архиерея Владимира. Столетие назад большевики убили митрополита – его расстреляли прямо за воротами Лавры.