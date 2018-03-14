107-летней монахине с "женского Афона" вернули зрение в Житомире

Сегодня, 05:37

В 100-летнем возрасте женщина постриглась в монахини и стала жить в монастыре за 100 километров от Житомира


Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Одной из старейших женщин в Украине, 107-летней Марии Мороз, в Житомире провели удачную операцию по восстановлению зрения. Мария Ивановна родилась в 1911 году, женщина пережила две мировые войны, голодоморы и эпидемию туберкулеза, сообщает УНН

"Зазвонили колокола в трех церквях вместе шла с женщиной несмотря на женщину – и говорит: "Что это случилось?". Вторая говорит: "Война это началась", – вспомнила Мария Ивановна.

Так, 16 лет жизни Мария Ивановна провела в ссылке в Сибири – ее семью раскулачили, потому что в то время она с мужем имела 5 гектаров земли и две коровы. Уже в 100-летнем возрасте женщина постриглась в монахини и стала жить в монастыре за 100 километров от Житомира. Так, монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери находится в урочище Кипячее (село Чоповичи Малинского района), который называют "женским Афоном".

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Не видела монахиня более 7 лет – диагноз устарелая катаракта. Прооперировать одну из старейших пациенток Украины взялись в Житомирской областной больнице – операция длилась почти час – спасти удалось один глаз – уже через несколько часов после оперативного вмешательства, женщина увидела первые силуэты.

"Она очень счастлива, она очень хотела видеть, очень ждала это время, когда ее отвезут в больницу. После операции она сначала наблюдала, а потом говорит: "Я вижу голову", а потом она начала видеть силуэты, как руками разводят – она очень радовалась", – говорит монахиня Иоанна, келийниця женщины.

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Прооперировали женщину в отделении микрохирургии глаза, пациентов такого почтенного возраста здесь еще не было. Сейчас зрение пациентки постепенно восстанавливается.

"Сложность данной операции в том, что пациентка больше 5 лет не видела, катаракта считается перезрелой, она была плотной. И операция происходила только со специальными разрезами. Осложнена операция была еще и тем, что пациентка пожилого возраста ложится так, как ей удобно, и нам нужно было к ней приспосабливаться. Сейчас идет период реабилитации. Она с каждым днем потихоньку восстанавливается и видит больше и больше", – рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза Анна Борщевская.

Напомним, медики назвали семь главных правил, которые помогут обезопасить ваши глаза от внешних раздражителей и помогут сохранить отличное зрение до глубокой старости.

Кроме этого, ученые назвали самые неожиданные причины ухудшения зрения.
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