30% украинцев покупает одежду и обувь в сети – исследование

Покупки в интернете уже давно начали вытеснять оффлайн-шопинг. Согласно последним исследованиям, украинцы активно пользуются интернетом, чтобы подобрать себе одежду и аксессуары, купить технику и новые гаджеты, или даже просто сравнить цены на различные товары.

Украинский рынок электронной коммерции развивается гораздо медленнее, нежели в США или Европе, но, тем не менее, существенные сдвиги наблюдать можно уже сейчас. Например, только по подсчетам Ассоциации электронной коммерции в Европе украинский рынок ежегодно растет на 50-60%. В 2016 г. объем рынка электронной коммерции у нас составлял 38 млрд грн, а уже в 2017 г. его размер достигал 50 млрд грн. Но, для сравнения, в 2016 г. в США объем e-commerce достиг почти 600 млрд долларов.

Хоть о победах в этой сфере говорить пока рано, стоит отметить, что украинцы покупают онлайн гораздо чаще, чем жители Польши или Румынии. Во всем мире 93% потребителей отмечают, что хоть раз, но покупали что-то через интернет; в Украине эта цифра не намного ниже – всего 91%.

Согласно последнему исследованию GfK, для покупок на украинских сайтах наши потребители тратят в среднем 1515 грн. Покупают преимущественно технику, одежду, обувь и косметику

ТОП-5 категорий товаров, которые чаще всего покупают на просторах интернета, выглядит следующим образом:

бытовая техника и электроника, ее приобретает около 52% онлайн-покупателей. Особой популярностью пользуется цифровая техника, гаджеты, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары к компьютерам и мелкая бытовая техника (фены, утюги, миксеры и т.д.).

одежда, на нее приходится 45% покупок;

косметику и парфюмерию приобретает 34% пользователей;

обувь (30%)

подарки и аксессуары (25%).

Исследование, которое провела компания IPSOS по заказу компании Google, показало, что 30% пользователей, которые недавно купили товары из категории "одежда и обувь", сделали эту покупку онлайн.

Решение о покупке украинцы принимают достаточно быстро: так, почти половина покупок была совершена в течении дня, а 30% – в течение недели.

Интересно отметить, что украинцы покупают одежду онлайн чаще, чем жители Чехии, и чуть реже, чем жители Польши. В Польше количество покупателей, которые предпочитают выбирать одежду и обувь онлайн достигает 39%, а в Чехии всего 23%.

"Украинцы, которые планируют приобретение одежды/обуви, активно используют интернет для поиска информации. Среди интернет-источников информации наиболее популярными являются сайты магазинов розничной торговли и производителей. 32% пользователей использовали поисковые системы для поиска информации о товаре, при этом 96% из них пользовались Google", – сказано в исследовании.

Правда, многие до сих пор предпочитают покупать одежду оффлайн, ведь в магазинах понравившийся товар можно потрогать, примерить, оценить качество и подобрать удачный фасон.

Результаты опроса показывают, что 64% потребителей считают основным барьером, препятствующим покупке товара через интернет, отсутствие возможности примерить одежду и обувь; для 40% респондентов удобнее зайти в близлежащий магазин, а 38% предпочитает получить товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки.

Но если покупать в интернете торопятся не все, то многие предпочитают посмотреть весь ассортимент онлайн, прицениться и сравнить стоимость на разных торговых точках.

Так, треть пользователей (33%) использовали мобильные устройства для поиска информации о продукте, но использовали смартфон для размещения заказа на купленную одежду/обувь только 11%. При этом каждый третий онлайн-заказ был размещен и оплачен со смартфона – 36% онлайн-заказов и 35% оплат были сделаны с мобильного устройства.

"45% пользователей ищет информацию только на смартфоне. Важно понимать, что ваш сайт должен отвечать требованиям скорости и удобства. Потому что половина пользователей покинет ваш сайт, если он будет загружаться больше 3 секунд", – поясняет Елена Фигурная, ведущий аналитик компании "Google Украина"

Инфографика Google

Более подробно о том, как украинцы покупают в интернете, читайте в материале сайте "Сегодня": Покупаем в сети чаще, чем поляки или румыны: как украинцы переходят на онлайн-шопинг

Также мы писали о том, когда можно надеяться на выход украинских брендов одежды на мировые рынки.