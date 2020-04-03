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300 тысяч экспресс-тестов от Фонда Рината Ахметова разойдутся в украинские больницы

3 апреля, 12:55

Сергей Пономаренко

Чтобы предупредить перепродажу диагностических материалов, на каждый экспресс-тест наклеили специальный стикер

Вскоре украинские больницы получат 300 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавируса, которые закупил Фонд Рината Ахметова.

Чтобы предупредить перепродажу диагностических материалов, на каждый экспресс-тест наклеили специальный стикер. Распределением помощи займется Национальная служба здоровья. Накануне тесты прибыли из Китая в Борисполь грузовым бортом. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом в Украине. На борьбу с пандемией Ринат Ахметов направил 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного фонда, футбольного клуба "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM – для помощи Украине.

"Фонд Рината Ахметова доставил в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Еще 20 тысяч поступят в Украину со дня на день. Все эти тесты мы передаем Национальной службе здоровья, которая распределяет их между государственными больницами в регионах Украины. Фонд Рината Ахметова вместе с тестами передает Национальной служба здоровья, а потом и врачам, инструкцию по использованию этих тестов – на украинском языке. Нам очень важно, чтобы эти тесты максимально быстро пустили в работу. Параллельно на каждый тест Фонд наносит специальную наклейку, на которой написано, что это благотворительная помощь и тесты не предназначены для продажи. Поэтому, если вдруг вы встретите такие тесты где-то в аптеках, пожалуйста, обязательно сообщайте нам на "горячую линию", чтобы предотвратить злоупотребление", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталия Емченко.

Номер "горячее линии"– 0 800 509 001.

Фонд Рината Ахметова еще в феврале, по личному решению Учредителя, первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19: высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

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Фонд также приобрел и передал средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

"Сегодня" подробно рассказывали о решении Рината Ахметова направить на борьбу с коронавирусом в Украине 300 млн. грн.

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коронавирус Фонд Рината Ахметова

Источник: Сегодня

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