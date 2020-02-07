40 млн грн: суд увеличил размер залога подозреваемому в пособничестве в завладении недвижимостью Нацгвардии

Ранее суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога

/ Фото: Pixabay

Высший антикоррупционный суд увеличил размер залога с 6 до 40 млн грн бывшему заместителю директора ООО "Укрбуд Девелопмент" Вячеславу Мармышу, подозреваемому в пособничестве в завладении недвижимостью Национальной гвардии.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и детективов НАБУ и увеличила размер залога бывшему заместителю директора ООО "Укрбуд Девелопмент", подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии", – говорится в сообщении.

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Напоминается, что 23 января следственный судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

Не соглашаясь с таким решением суда, прокурор САП подал апелляционную жалобу.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", – отметили в САП.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-заместителе директора ООО "Укрбуд Девелопмент" Вячеславе Мармыше.

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