40% жалоб, поступивших в Раду за прошлый год, – на правоохранителей

Всего за прошлый год в Раду поступило около 105 тыс. сообщений

Фото: Pixabay. Фото: Pixabay

40% жалоб, поступивших в Раду за прошлый год, – на правоохранителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/308/c97/5c5308c97a60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/308/c97/5c5308c97a60b.jpg 2019-01-31T17:25:00+02:00 Украина Всего за прошлый год в Раду поступило около 105 тыс. сообщений

В аппарате Верховной Рады в 2018 году рассмотрели почти 85 тысяч обращений граждан. Всего в прошлом году в Раду поступило 105,1 тыс. заявлений, предложений и жалоб граждан. Это на 8,6 тыс. меньше, чем в 2017-м, сообщает информационное управление аппарата парламента.

"К руководству парламента обратились почти 2,1 тыс. человек, из них к председателю Верховной Рады Парубию А. В. – 977 человек. Структурными подразделениями аппарата Верховной Рады рассмотрено почти 85 тыс. обращений граждан", - говорится в сообщении.

Из них почти 40% обращений – жалобы на действия правоохранителей. В 22% обращений – жалобы на действия работников прокуратуры.

В прошлом году в обращениях граждан к Раде было поднято 177,4 тыс. вопросов, из них 59,9 тыс. касаются обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан, предотвращения дискриминации. Из их числа 36% – жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, следователей, органов дознания, волокиту со следствием, 22% составляют жалобы на действия работников прокуратуры и 12% – жалобы на судебные решения и приговоры, волокиту в судах и действия судей.

Напомним, с 2015 года в Киеве действует портал, на котором киевляне смогут зарегистрировать электронные петиции. После регистрации электронной петиции на сайте, она должна набрать 10 тысяч электронных подписей в течение трех месяцев с момента публикации, а после этого будет рассмотрена органами или должностными лицами, которым оно адресовано и может быть вынесена на пленарное заседание Киеврады.

Также мы рассказывали, как составить письмо в органы власти, что бы на него точно ответили. В обращении должны быть указаны ФИО, местожительство гражданина, изложена суть вопроса, замечания, предложения, заявления, жалобы, просьбы или требования. Можно отослать письмо и по электронной почте, указав данные обратной связи. При несоблюдении какого-либо из этого требований (например, нет подписи или данных, необходимых для принятия решения) обращение возвращается заявителю с разъяснением, что не так, не позднее 10-дневного срока со дня поступления.

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