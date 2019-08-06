5 лет Гуманитарному штабу: Ринат Ахметов поблагодарил сотрудников и волонтеров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 2019-08-06T09:30:00+03:00 Украина Благотворительность - это умение услышать чужую боль, подчеркнул он

6 августа Гуманитарному штабу Фонда Рината Ахметова исполняется 5 лет. В связи с годовщиной учредитель Фонда – Ринат Ахметов – выступил с обращением:

"Дорогие друзья!

В этом году исполнилось 5 лет Гуманитарному штабу.

Эта дата – не праздник в его привычном понимании. Потому что 5 лет Штабу означают 5 лет конфликта на Донбассе, 5 лет слез наших земляков.

Но это и 5 лет самоотверженного труда сотрудников и волонтеров. Это 5 лет помощи тем, кто в ней особенно нуждается, помощи самым обездоленным и беззащитным.

Поэтому для меня сегодняшняя дата – еще один повод поблагодарить всех причастных к работе Штаба. Поблагодарить всех сотрудников, всех волонтеров – за мужество и самоотдачу, за работу 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но, самое главное – за умение дарить надежду, за добрые души и сердца.

Я много раз говорил и повторю еще раз: благотворительность – это умение услышать чужую боль. Спасибо вам огромное за то, что вы это понимаете и разделяете мою философию! Спасибо вам, что чужой боли для вас просто не существует!

И я искренне желаю, чтобы судьба возвращала вам вашу доброту и тепло! Будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья!

С глубоким уважением,

Ринат Ахметов".