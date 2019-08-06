5 лет Гуманитарному штабу: Ринат Ахметов поблагодарил сотрудников и волонтеров

6 августа Гуманитарному штабу Фонда Рината Ахметова исполняется 5 лет. В связи с годовщиной учредитель Фонда – Ринат Ахметов – выступил с обращением:
"Дорогие друзья!
В этом году исполнилось 5 лет Гуманитарному штабу.
Эта дата – не праздник в его привычном понимании. Потому что 5 лет Штабу означают 5 лет конфликта на Донбассе, 5 лет слез наших земляков.
Но это и 5 лет самоотверженного труда сотрудников и волонтеров. Это 5 лет помощи тем, кто в ней особенно нуждается, помощи самым обездоленным и беззащитным.
Поэтому для меня сегодняшняя дата – еще один повод поблагодарить всех причастных к работе Штаба. Поблагодарить всех сотрудников, всех волонтеров – за мужество и самоотдачу, за работу 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но, самое главное – за умение дарить надежду, за добрые души и сердца.
Я много раз говорил и повторю еще раз: благотворительность – это умение услышать чужую боль. Спасибо вам огромное за то, что вы это понимаете и разделяете мою философию! Спасибо вам, что чужой боли для вас просто не существует!
И я искренне желаю, чтобы судьба возвращала вам вашу доброту и тепло! Будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья!
С глубоким уважением,
Ринат Ахметов".
Как сообщали новости "Сегодня", с начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.
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