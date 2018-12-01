53% всего трафика в Украине приходится на смартфоны

Покупки в интернете уже давно начали вытеснять оффлайн-шопинг. Согласно последним исследованиям, украинцы активно пользуются интернетом, чтобы подобрать себе одежду и аксессуары, купить технику и новые гаджеты, или даже просто сравнить цены на различные товары.

Украинский рынок электронной коммерции развивается гораздо медленнее, нежели в США или Европе, но, тем не менее, существенные сдвиги наблюдать можно уже сейчас. Например, только по подсчетам Ассоциации электронной коммерции в Европе украинский рынок ежегодно растет на 50-60%. В 2016 г. объем рынка электронной коммерции у нас составлял 38 млрд грн, а уже в 2017 г. его размер достигал 50 млрд грн. Но, для сравнения, в 2016 г. в США объем e-commerce достиг почти 600 млрд долларов.

Хоть о победах в этой сфере говорить пока рано, стоит отметить, что украинцы покупают онлайн гораздо чаще, чем жители Польши или Румынии. Во всем мире 93% потребителей отмечают, что хоть раз, но покупали что-то через интернет; в Украине эта цифра не намного ниже – всего 91%.

По последним исследованиям компании GfK Украина, в среднем в 2018 г. на одного украинца приходится 12 интернет-покупок (тогда как в прошлом году было всего 9), осуществленных на отечественных сайтах.

Помимо того, что украинцы активно пользуются интернетом для шопинга, растет количество пользователей именно мобильных устройств. Так, если раньше все пользовались стационарными компьютерами и ноутбуками, то сейчас одного смартфона хватает для того, чтобы заменить и телевизор, и ПК, и плеер, и поход по магазинам.

Известно, что количество интернет-пользователей в стране достигло 20 млн. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 млн человек.

"Онлайн аудитория Украины активно растет из года в год. Увеличивается количество пользователей, которые для доступа в интернет используют мобильные устройства. Во втором квартале 2018 г. проникновение смартфонов было 57%. Этот показатель ниже, чем в Европе, но благодаря двум таким факторам, как активное проникновение интернета после внедрения технологии 4G, и насыщение рынка доступными моделями смартфонов, ожидается увеличение подключенных смартфонов в четыре раза до 2025 г.", – отметила Елена Фигурная, ведущий аналитик компании "Google Украина"

Сейчас в мире 67% всего трафика приходится на смартфоны, в Украине эта цифра достигает 53%. То есть, каждый второй запрос в Украине осуществляют с помощью смартфона.

Более подробно о том, как украинцы покупают в интернете, читайте в материале сайте "Сегодня": Покупаем в сети чаще, чем поляки или румыны: как украинцы переходят на онлайн-шопинг

Также мы писали о том, когда можно надеяться на выход украинских брендов одежды на мировые рынки.