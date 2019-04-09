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75% украинцев с проблемами психического здоровья не получают лечения

Сегодня, 06:02

Чтобы начать лечиться, совершеннолетний душевнобольной должен сам признать болезнь

75% украинцев с проблемами психического здоровья не получают лечения Украина Чтобы начать лечиться, совершеннолетний душевнобольной должен сам признать болезнь


75% украинцев с проблемами психического здоровья не получают лечения — таковы данные Всемирного банка. Однако принудительное лечение и тем более принудительное содержание в спецучреждениях душевнобольных сейчас запрещено.

"Закон в определенной степени вредит и обществу, и пациенту, и его родственникам, и врачам-психиатрам", – отметил директор территориального медицинского объединения "Психиатрия" в Киеве Вячеслав Мишиев.

Чтобы начать лечиться, совершеннолетний душевнобольной должен сам признать болезнь, и точно соблюдать предписания врача. А это бывает крайне редко, говорят психиатры. Поэтому обычно к ним попадают те пациенты, которые уже причинили вред себе или другим.

Если факт опасности подтвержден, человека с психическим расстройством безотлагательно госпитализируют на сутки. За это время комиссия врачей делает вывод, который передает в суд. И уже там принимают решение, надо человека силой удерживать в стационаре и если да, то как долго. После лечения отпускают домой.

Следить за уязвимыми душевнобольными должны родственники или небезразличные люди. Однако, на практике такое случается редко. Проживание рядом с душевнобольным становится невыносимым, уход требует много времени, средств и сил. Поэтому выдержку проявляют только ближайшая родня, а если таковой нет, то последствия невылеченных психических расстройств на себе испытывают те, кто оказался рядом, например, соседи.

Напомним, что ранее в Киеве на улице Васильковская психически больной молодой человекнанес топором многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры. По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по статье умышленное убийство. 

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Тег Украина, псих, душевнобольной, психически больной

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