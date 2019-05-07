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9 мая спецвыпуски новостей "Сегодня" выйдут из студий в Киеве и Берлине

7 мая, 12:46

Три масштабных спецвыпуска выйдут в эфир в 10:00, 15:00 и 19:00

9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, новости "Сегодня" на телеканале "Украина" готовят парное ведение выпусков – из киевской студии и студии в Берлине у Бранденбургских ворот и Бундестага .

Журналисты покажут, как сейчас выглядит и чем живет Калининград – советский трофей Второй мировой. Еще в эфире "Сегодня" – жуткие факты о месте, которое до сих пор вызывает страх, – нацистский концентрационный лагерь Бухенвальд, и эксклюзивное интервью с бывшим узником этого концлагеря.

Специально ко Дню Победы "Сегодня" готовят три масштабных спецвыпуска, которые выйдут в эфир 9 мая в 10:00, 15:00 и 19:00 ч. Их параллельно будут вести из столичной студии и специально обустроенной студии в Берлине.

"Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне Олег Панюта вместе с командой отправится в Берлин. 9 мая выпуск новостей в 10:00 он будет вести у Бранденбургских ворот, выпуск в 15:00 и 19:00 – у здания Бундестага. В киевской студии утром зрителей ждет Марина Кухар, после обеда и вечером – Игорь Пупков. На прямую связь со студией "Сегодня" выйдут Вашингтон и Париж. Наши журналисты побывают в российском Калининграде, чтобы показать, как сейчас выглядит бывший Кенигсберг, на что РФ превратила этот советский трофей – жемчужину Восточной Пруссии", – рассказал директор Дирекции информационного вещания, главный редактор канала "Украина " Юрий Сугак .

Команда "Сегодня" разыскала столетних ветеранов Второй мировой войны, побывала в Яд Вашем – самом большом в мире музее Холокоста; узнала, почему родственники погибших солдат и остарбайтеров не получали их писем 70 лет; взяла эксклюзивное интервью у бывшего узника нацистского концлагеря Бухенвальд.

В спецвыпусках 9 мая зрители услышат о трагедии Дюнкерка, жертвах Бухенвальда, историю семьи праведников мира, которые спасли 40 евреев, и увидят, как сейчас восстанавливают исторические памятники времен Второй мировой.

Все детали смотрите в специальных выпусках "Сегодня" 9 мая в 10:00, 15:00 и 19:00 .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, о чем писали остарбайтеры из Германии .


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Тег День Победы, трк украина

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