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Непрочитанная история: о чем писали остарбайтеры из Германии

7 мая, 06:21

Эти письма ждут своих адресатов уже 75 лет

Фото: Сегодня


В украинских архивах нашли письма, которые искали своих адресатов 75 лет. Эти письма из Германии остарбайтеры писали родным на родину. В них они рассказывали, как живут, чем занимаются и как сильно скучают. Правда, эти письма так и не дошли к адресатам. Без конверта, часто с ошибками, с пришитыми нитью фотографиями и марка с Гитлером — эти письма ждут своих адресатов уже 75 лет.

Большинство из них поступили в Киев в ноябре 1943 года, когда его освободили. Тогда советская власть решила, что документы из вражеской территории к адресатам прийти не должны. Письма арестовали и отдали в архивы.В архивах хранится если не сотни, то десятки тысяч писем и только в прошлом году к ним был открыт доступ.

С лета 1939 года украинцев вывозили на принудительный труд в Австрию и Германию. Обещали лучшую жизнь и достойные деньги и это — срабатывало. Однако вскоре все изменилось: в 1943 году желающих ехать в Германию почти настало. Людей мобилизировали силой: хватали в кино, на базарах, в церквях и просто на улицах. Из СССР на принудительные работы в товарных поездах, в нечеловеческих условиях вывезли более четырех миллионов человек. Для большинства — это был билет в один конец, но кто мог, то писал письма на родину.

Чтобы немцы не закрашивали строки чернилами, украинцы писали эзоповым языком. Вражеские войска называли "гостями", а самолеты – "комарами". Пишут, что ели по 100-200 граммов хлеба в день, работали на заводах или на хозяев. Иногда даже находили время на отдых. А с посылок остарбайтеры всего ждали табак. Его на чужбине меняли на одежду, обувь и еду.

Напомним, что почти 82 тысячи киевлян получат соцпомощь ко Дню победы

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Тег Германия, победа, письма, архив, ветеран

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