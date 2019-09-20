Абромавичус хочет продать крейсер "Украина": подробности

Ракетный крейсер "Украина" / Фото: Сегодня

Целесообразности в достройке ракетного крейсера "Украина", который в настоящее время содержится на госпредприятии "Николаевский судостроительный завод", нет, поэтому необходимо рассмотреть возможность продажи этого корабля. Такое мнение в интервью DW высказал гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передает пресс-служба.

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил", – сообщил Абромавичус.

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Как известно, ракетный крейсер, который разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях, и удерживается на ГП "Николаевский судостроительный завод".

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Отметим, что содержание ракетного крейсера является чрезвычайно важным и финансово-затратным. Этот корабль, с тоннажем в 11 500 т. И длиной 186,4 м., Если работы по содержания не будут проводиться, может затонуть, что приведет к экологической катастрофе, загрязнение акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.

Напомним, ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду в 1992 году, но он так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности на 95%. По плану, строительство "Украины" должны были закончить в 1994 году. На конец 1980-х ее стоимость оценивали в 135,3 млн советских рублей, если перевести это в доллары по курсу госбанка СССР – это 225,5 млн долл. До 1992 года в его строительство вложили 171 млн долл. С 1992 по 2003 год — около 24 млн долл., помимо этого еще несколько миллионов долларов было потрачено на содержание корабля. Читайте подробней, как крейсер "Украина" оказался ненужным.

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