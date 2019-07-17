Полторак предложил Зеленскому "разобрать" недостроенный крейсер "Украина"

Глава Минобороны предложил демилитаризовать корабль и рассказал, как он может послужить ВМС Украины

Ракетный крейсер "Украина". Фото: Сегодня

Министр обороны Степан Полторак дал понять, что ракетный крейсер "Украина" (сейчас проект 1164) не нужен вооруженным силам и предложил его разобрать на детали. Об этом он сказал президенту Владимиру Зеленскому после их совместного посещения корабля, который находится на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод"

По его словам, корабль создавался для совсем других задач, которые сейчас не стоят перед Военно-морскими силами Украины, а также крейсер технологически сильно устарел.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задачи, которые возложены на данный крейсер, – сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать", – сказал Полторак.

Министр отметил, что некоторое рабочее оборудование можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении. Он заявил Зеленскому, что нужно выносить на заседание правительства вопрос о демилитаризации крейсера.

Напомним, ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду в 1992 году, но он так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности на 95%. По плану, строительство "Украины" должны были закончить в 1994 году. На конец 1980-х ее стоимость оценивали в 135,3 млн советских рублей, если перевести это в доллары по курсу госбанка СССР – это 225,5 млн долл. До 1992 года в его строительство вложили 171 млн долл. С 1992 по 2003 год — около 24 млн долл., помимо этого еще несколько миллионов долларов было потрачено на содержание корабля. Читайте подробней, как крейсер "Украина" оказался ненужным.

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