Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Полторак предложил Зеленскому "разобрать" недостроенный крейсер "Украина"

17 июля, 15:33

Глава Минобороны предложил демилитаризовать корабль и рассказал, как он может послужить ВМС Украины

Ракетный крейсер "Украина"
Ракетный крейсер "Украина". Фото: Сегодня

Министр обороны Степан Полторак дал понять, что ракетный крейсер "Украина" (сейчас проект 1164) не нужен вооруженным силам и предложил его разобрать на детали. Об этом он сказал президенту Владимиру Зеленскому после их совместного посещения корабля, который находится на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод"

По его словам, корабль создавался для совсем других задач, которые сейчас не стоят перед Военно-морскими силами Украины, а также крейсер технологически сильно устарел.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задачи, которые возложены на данный крейсер, – сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать", – сказал Полторак.

Министр отметил, что некоторое рабочее оборудование можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении. Он заявил Зеленскому, что нужно выносить на заседание правительства вопрос о демилитаризации крейсера.

Напомним, ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду в 1992 году, но он так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности на 95%. По плану, строительство "Украины" должны были закончить в 1994 году. На конец 1980-х ее стоимость оценивали в 135,3 млн советских рублей, если перевести это в доллары по курсу госбанка СССР – это 225,5 млн долл. До 1992 года в его строительство вложили 171 млн долл. С 1992 по 2003 год — около 24 млн долл., помимо этого еще несколько миллионов долларов было потрачено на содержание корабля. Читайте подробней, как крейсер "Украина" оказался ненужным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, крейсер, Украина, Полторак

Вы сейчас просматриваете новость " Полторак предложил Зеленскому "разобрать" недостроенный крейсер "Украина"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Бандитский город": опубликовано видео разноса, учиненного Зеленским в Николаеве

Сегодня, 14:56

Исполняющий обязанности губернатора обещал подать в отставку

Зеленский рассказал, когда будет уволен глава Укртрансбезопасности

Сегодня, 14:36

Глава государства озвучил детали разговора с Гройсманом по увольнению чиновника

Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА

Сегодня, 13:16

Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами

Зеленский готовит конфискацию незаконных активов: в Раду внесен законопроект

Сегодня, 12:38

Глава государства также предлагает наказание за приобретение незаконно нажитого имущества

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Что лечит калина в организме человека

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Фанаты раскритиковали фигуру Джейсона Момоа

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Викторию Боню раскритиковали за располневшую фигуру на новых фото

Отеки: как с ними бороться

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Какая худенькая: 36-летняя Ксения Бородина показала фигуру
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь