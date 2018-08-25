Аброськин: за сутки по всей Украине – ни одного убийства

В Украине не зарегистрировано также ни одного покушения на убийство и ни одной детской смерти, заявил первый замглавы Нацполиции

За последние сутки на территории Украины не зарегистрировано ни одного факта убийства или покушения на убийство, также отсутствуют факты гибели детей. Такую статистику обнародовал на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Для меня как руководителя криминальной полиции Украины – это самая большая за последнее время награда в День Независимости Украины", – отметил Аброськин.

Поделившись такой обнадеживающей статистикой, он также опубликовал фото с детьми из Чермалыка, расположенного вблизи линии разграничения на Донбассе:

Фото: facebook.com / Vyacheslav.Abroskin

"На этом фото наши дети из прифронтового Чермалыка. Во время отработки села, когда служил в Донецкой области, они повсюду ходили за полицейскими. Уверен, что ради мирного детства и безопасности этих детей и нужно работать. Это – моя Украина!" – отметил Аброськин.

Напомним, Аброськин также объяснил, чем займется новосозданный департамент стратегических расследований – по словам первого замглавы Нацполиции, основной задачей департамента станет арест либо выдворение из страны "воров в законе".

Как сообщалось, в начале 2018 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что уровень безопасности граждан постепенно растет, поскольку в Украине снижается уровень преступности, и эта тенденция необратима.