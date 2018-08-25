Аброськин: за сутки по всей Украине – ни одного убийства

Сегодня, 10:53

В Украине не зарегистрировано также ни одного покушения на убийство и ни одной детской смерти, заявил первый замглавы Нацполиции

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

За последние сутки на территории Украины не зарегистрировано ни одного факта убийства или покушения на убийство, также отсутствуют факты гибели детей. Такую статистику обнародовал на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Для меня как руководителя криминальной полиции Украины – это самая большая за последнее время награда в День Независимости Украины", – отметил Аброськин.

Поделившись такой обнадеживающей статистикой, он также опубликовал фото с детьми из Чермалыка, расположенного вблизи линии разграничения на Донбассе:

00_191Фото: facebook.com / Vyacheslav.Abroskin

"На этом фото наши дети из прифронтового Чермалыка. Во время отработки села, когда служил в Донецкой области, они повсюду ходили за полицейскими. Уверен, что ради мирного детства и безопасности этих детей и нужно работать. Это – моя Украина!" – отметил Аброськин.

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Напомним, Аброськин также объяснил, чем займется новосозданный департамент стратегических расследований – по словам первого замглавы Нацполиции, основной задачей департамента станет арест либо выдворение из страны "воров в законе".

Как сообщалось, в начале 2018 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что уровень безопасности граждан постепенно растет, поскольку в Украине снижается уровень преступности, и эта тенденция необратима.
преступность, убийство, День Независимости, Аброськин

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"Сегодня"

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