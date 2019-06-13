Афера на два миллиона долларов: мошенник получил шесть лет тюрьмы
Мошенник просил два миллиона долларов за за якобы решение вопроса прекращения уголовного преследования в отношении Онищенко
Вынесен приговор мошеннику, который получил 1 млн долл за якобы решение вопроса прекращения уголовного преследования в отношении народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"В четверг, 13 июня 2019 Голосеевским районным судом Киева вынесен приговор в отношении гражданина, который, прикрываясь именем руководителя САП, получил деньги за якобы решение вопроса прекращения уголовного преследования в отношении Александра Онищенко", - говорится в сообщении.
Как отмечается, указанное лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначено наказание – 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Генпрокуратуре напомнили, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в ноябре 2016 разоблачили гражданина Украины в мошенничестве в особо крупных размерах – 2 млн долларов США.
"Указанный гражданин, реализуя мошенническую схему, используя и прикрываясь именем руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обещал прекращение работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также детективами Национального антикоррупционного бюро Украины уголовного преследования в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко", – говорится в сообщении.
В ходе совместной спецоперации злоумышленник был задержан при получении первой части "вознаграждения" в размере 1 млн долларов.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по "газовому делу" относительно народного депутат Александра Онищенко и его финансового директора.
Как известно, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча", из которых 1,6 млрд – это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд – это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является народный депутат Онищенко. Он обвиняется
Сам беглый нардеп считает обвинения НАБУ в свой адрес необоснованным.
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