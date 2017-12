Американское оружие: что на самом деле разрешила поставлять Украине Администрация Трампа

Два дня американские и украинские СМИ будоражила новость о том, что Администрация Трампа одобрила предоставление Украине летального оружия. Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт сообщила, что 13 декабря Госдеп одобрил экспортную лицензию, которая позволяет Украине закупить легкое вооружение и стрелковое оружие у американских производителей. Украинские СМИ, политики и некоторые эксперты тут же принялись говорить, что речь идет именно о летальном оружии и, мол, теперь, наконец, закончится фактическое эмбарго США на поставки оружия Украине. Хотя Хизер Нойерт добавила: "США не передают летальное оружие Украине, но и не исключают этого". Такие экспортные лицензии Госдеп выдавал и ранее – легкое летальное оружие у американских компаний Украина закупает уже давно. Так что особой новости в очередной выданной Госдепом лицензии нет. Другое дело, что Администрация Трампа фактически продолжает политику своего предшественника Обамы, блокируя поставки противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Первым об одобренной Госдепом экспортной лицензии 20 декабря написал The Washington Post. По информации издания, речь идет об экспорте американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82, боеприпасов к ним и комплектующих на $41,5 млн. К слову, еще в 2014-м "Укринмаш" (входит в "Укроборонпром") подписала контракт с Barrett на поставки оружия СБУ и Нацгвардии.

На следующий день после публикации TWP пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт подтвердила, что внешнеполитическое ведомство еще 13 декабря уведомило Конгресс о том, что выдало экспортную лицензию на экспорт Украине "легкого вооружения и стрелкового оружия".

По словам заместителя исполнительного директора Института мировой политики Николая Белескова, учитывая, что линия фронта на Донбассе давно стабилизировалась, и активных боевых действий нет, наряду с артиллерийскими "дуэлями" и обстрелами минометов, которые не прекращаются, работа снайперов одна из основных. "И получение на значительную сумму – $41,5 млн – снайперских винтовок довольно мощная вещь. Вполне очевидно, что эти винтовки поступят на вооружение украинских Сил специальных операций", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

Новости об одобренной Госдепом лицензии вызвали бурю позитивных эмоций и у американских политиков. Конгрессмен-"республиканец" Адам Кинзингер написал в своем Twitter, что Конгресс настаивает на этом годами, решение уже давно назрело, и давно пора предоставить Украине необходимые ресурсы и оружие, чтобы защититься от российской агрессии.

This is long overdue & has been supported by Congress for years. It's about time #Ukraine had the necessary resources & weapons to defend themselves against #Russian aggression. https://t.co/sIJiu0TgQb