Антикоррупционная прокуратура обжаловала размеры залогов подозреваемым в деле Аллерова

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры считают, что следственный судья назначил слишком маленькие залоги дум подозреваемым

Юрий Аллеров. Фото: ngu.gov.ua.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обжаловали меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии Украины, в котором фигурирует экс-командующий НГУ Юрий Аллеров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.

Как отмечается, 17 мая следственный судья Соломенского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемых по делу – директора строительной компании и оценщика – меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн и 7 млн грн. Следственный судья применил к подозреваемым меры пресечения в виде залога в размере 2 млн и 1,5 млн грн соответственно.

"Не соглашаясь с принятым решением, прокуроры обжаловали вышеупомянутые меры пресечения в Киевском апелляционным суде. Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало, в частности то, что размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 24 мая, сообщили в САП.

Ранее сообщалось, что Юрий Аллеров был освобожден из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен (примерно 180 тыс. долларов).

По делу Аллерова из СИЗО также отпустили двух подозреваемых – эксперта-оценщика Алису Гринчук под залог 1,5 млн гривен (56 тыс. долларов) и гендиректора компании "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороду под залог 2 млн гривен (75 тыс. долларов).

Напомним, 14 мая, был задержан экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, которого подозревают в коррупционной схеме с недвижимостью. Как рассказывал агент НАБУ Евгений Шевченко, одна из квартир досталась дочери генерала.

Позже в НАБУ рассказали, что Главное управление Нацгвардии заключило договор с компанией-застройщиком о строительстве на территории силовиков на Печерске жилого дома, за что Нагвардия должна была получить несколько десятков квартир. Однако через время появилось новое "соглашение". Читайте подробней о схеме с квартирами.

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