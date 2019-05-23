Антикоррупционная прокуратура обжаловала размеры залогов подозреваемым в деле Аллерова
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры считают, что следственный судья назначил слишком маленькие залоги дум подозреваемым
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обжаловали меры пресечения подозреваемых по делу об обмене квартир Национальной гвардии Украины, в котором фигурирует экс-командующий НГУ Юрий Аллеров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.
Как отмечается, 17 мая следственный судья Соломенского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемых по делу – директора строительной компании и оценщика – меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн и 7 млн грн. Следственный судья применил к подозреваемым меры пресечения в виде залога в размере 2 млн и 1,5 млн грн соответственно.
"Не соглашаясь с принятым решением, прокуроры обжаловали вышеупомянутые меры пресечения в Киевском апелляционным суде. Основанием для обжалования решения суда первой инстанции стало, в частности то, что размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет примерно 10 млн грн", - говорится в сообщении.
Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 24 мая, сообщили в САП.
Ранее сообщалось, что Юрий Аллеров был освобожден из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен (примерно 180 тыс. долларов).
По делу Аллерова из СИЗО также отпустили двух подозреваемых – эксперта-оценщика Алису Гринчук под залог 1,5 млн гривен (56 тыс. долларов) и гендиректора компании "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороду под залог 2 млн гривен (75 тыс. долларов).
Напомним, 14 мая, был задержан экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, которого подозревают в коррупционной схеме с недвижимостью. Как рассказывал агент НАБУ Евгений Шевченко, одна из квартир досталась дочери генерала.
Позже в НАБУ рассказали, что Главное управление Нацгвардии заключило договор с компанией-застройщиком о строительстве на территории силовиков на Печерске жилого дома, за что Нагвардия должна была получить несколько десятков квартир. Однако через время появилось новое "соглашение". Читайте подробней о схеме с квартирами.
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