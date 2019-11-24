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Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам батальона "Торнадо"

24 ноября, 00:43

Бойцов задержали 17 июня 2015 года в Луганской области

/ Фото: Flickr

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 бывшим бойцам расформированного батальона МВД "Торнадо", приговоренным к различным срокам лишения свободы за совершение тяжких преступлений против мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября 2019 года апелляционные жалобы, с дополнениями прокурора отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, обвиняемых и их адвокатов оставлены без удовлетворения.

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Приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении осужденных оставлен без изменений.

Полный текст постановления будет оглашен участникам судебного производства 2 декабря 2019 года в 11:00, добавили в пресс-службе суда.

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Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Как сообщалось, бойцов "Торнадо" правоохранители задержали 17 июня 2015 года в Луганской области. Их обвинили в совершении тяжких преступлений, в том числе в жестоком издевательстве над задержанными.

18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков приказал расформировать роту.

7 апреля 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

След батальона "Торнадо" появился и в громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.

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Источник: Сегодня

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