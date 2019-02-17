Арабы поставили украинский боевой модуль на новый БТР, опубликованы фото

На IDEX-2019 представили бронемашину Wahash с нашим БМ "Штурм"

На IDEX-2019 показали бронемашину Wahash с нашим украинским боевым модулем "Штурм". Фото: mil.in.ua

Арабы поставили украинский боевой модуль на новый БТР, опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/968/efc/5c6968efcfb74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/968/efc/5c6968efcfb74.jpg 2019-02-17T16:10:00+02:00 Украина На IDEX-2019 представили бронемашину Wahash с нашим БМ "Штурм"

На проходящей в ОАЭ выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 местная компания Calidus LLC представила плавающую боевую бромашину Wahash, в качестве вооружения которой был использован украинский боевой модуль "Штурм".

Боевая машина имеет двигатель на 724 л.с., заявленная скорость – до 130 км/ч (с разгоном до 60 км/ч за 19 секунд) и возможность преодолением подъема в 55 градусов. Пробег Wahash без дозаправки – 750 км. Разработчик утверждает, что бронемашина обладает надежной защитой от мин, самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также способна нести на борту десант в 10 человек, сообщает Украинский военный портал.

Боевой модуль "Штурм" (разработчик – Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова) содержит 30-мм пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемет КТ-7,62, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 и комплекс управляемого вооружения "Барьер" с четырьмя ракетами.











Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина на IDEX-2019 показала проект мощнейшей РСЗО "Ольха" . Ее ракеты попадают в цель на расстоянии в 120 км.

Также напомним, что на параде в Катаре показали "убийцу танков" – броневик, оснащенный украинскими ракетами и турецким боевым модулем.

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