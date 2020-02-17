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Армия серьезно усилилась: сколько оружия и техники получили ВСУ в 2019 году

17 февраля, 16:48

Не зря украинская армия одна из сильнейших в Европе

/ Фото: AFP

Вооруженные силы Украины в 2019 году получили почти 7,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Особый упор делался на противотанковые комплексы, минометы, автомобильную технику и связь. Об этом говорится в отчете правительства, опубликованном на сайте Кабинета министров.

В правительстве отмечают, что в пределах выделенного финансового ресурса в течение 2019 года в ВСУ было поставлено 7436 единиц нового и модернизированного вооружения, техники и изделий специального назначения (в 2018 году – 6764 ед.), а именно:

  • 162 ед. переносных ракетных комплексов ("Стугна", "Корсар");
  • 24 ед. самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика");
  • 451 ед. минометов (82 мм, 60 мм);
  • 42 ед. бронетанкового вооружения (БТР-4, БТР-3, БТР-70Ди, БМП-1, ONCILLA);
  • 806 ед. автомобильной техники (КрАЗ, МАЗ, "Козак", "Варта");
  • 64 ед. беспилотных авиационных комплексов ("Фурия", "Лелека", PD-1);
  • 22 ед. самолетов (МиГ-29, Су-27) и вертолетов (Ми-8, Ми-2);
  • 18 ед. радиолокационных станций;
  • 5 ед. боевых катеров (Island, МБАК, "Кентавр");
  • 23 ед. станций РЭБ ("Нота", "Буковель", Р-330TRC, "Мандат");
  • 635 ед. средств связи.

Также были заключены контракты на поставку в ВСУ 10 ПТРК "Javelin" и ракет к ним, по 100 ПТРК "Корсар", "Стугна" и ракет к ним, две станций артиллерийской разведки "Зоопарк", 50 бронированных автомобилей "Козак-2", 37 БМП-1, модернизированного самолета Су-27, 10 станций РЭБ и радиотехнической разведки.

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Усилила украинская армия ракетные и артиллерийские войска. Было поставлено 48 300-мм реактивных снарядов Р624 "Вильха" (первая партия), 2160 шт. 152-мм осколочно-фугасных снарядов к пушкам "Гиацинт".

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На славу поработали заводы оборонно-промышленного комплекса, где за год было отремонтировано 507 ед. вооружения и военной техники: один самолет Ил-76, 458 ед. бронетанковой техники, 48 ед. ракетно-артиллерийского вооружения.

Отметим, что до 2014-го армия приходила в упадок – людей и финансирование сокращали, старую технику продавали, а о создании новой не было и речи. Но после 2014 года очень многое изменилось, и сейчас украинская армия находится на 10 месте среди крупнейших армий Европы. Сайт "Сегодня" разбирался, как изменилась украинская армия за шесть лет.

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техника ВСУ украинская армия вооружения

Источник: Сегодня

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