Аваков рассказал, когда тесты на коронавирус развезут по областям

Для этого будут использованы авиация и спецавтомобили

К вечеру сегодняшнего дня правоохранители вместе с медиками развезут по областям тест-системы для определения коронавируса, которые привезли в Украину. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку тест-систем, которые поступили, по областям. Для этого будут использованы авиация и спецавтомобили. К концу дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. В Офисе президента заверили, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски, будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

Видео: facebook.com/kirill.timoshenko

В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус. В ведомстве отмечают, что тестирование будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

По состоянию на 23 марта в Украине лабораторно подтверждены 73 зараженных коронавирусом, из которых три случая с летальным исходом. При этом один пациент вылечился.

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