Авиация ВСУ отработала воздушный бой: опубликовано видео
Опыт войны с агрессором показал, что с неба несут угрозу не только самолеты врага
В Ивано-Франковской бригаде тактической авиации состоялись полеты самолетов-истребителей МиГ-29, во время которых летчики тренировались уничтожать противника в небе. Об этом сообщает Министерство обороны.
Военные отмечают, что помимо воздушных боев с вражескими летчиками, с началом войны у пилотов появились новые не менее актуальные летные упражнения.
"Одно из них – выявление и уничтожение малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета, то есть беспилотными летательными аппаратами. Это очень непросто, скорости у реактивного истребителя и беспилотника очень разные. Однако у многих летчиков бригады есть немалый опыт такой боевой работы. Здесь он обобщается и распространяется, и все больше пилотов могут эффективно бороться с дронами", – отмечают в Минобороны.
Вторую задачу, которую отрабатывали летчики, – выявление и уничтожение наземных целей. Таким образом они смогут прикрыть в случае необходимости наземные подразделения ВСУ.
"В среднем два-три раза в неделю на аэродроме бригады происходят полеты. В небо летчики поднимаются и днем, и ночью. Такая интенсивность позволяет поддерживать воздушную выучку и постоянно совершенствовать навыки пилотирования. Здесь активно "ставят на крыло" молодых летчиков", – подчеркивают военные.
Напомним, в конце января авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.
Также на днях реактивщики ВСУ провели учения. В частности, проверялись умения и выучка артиллеристов-реактивщиков по занятию огневой позиции, ориентированию на своем направлении и изменению дальности и направления стрельбы. Опубликовано яркое видео.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Авиация ВСУ отработала воздушный бой: опубликовано видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия в Крыму готовится к крупным учениям с "Искандерами" и "Бастионами"
Оккупанты планируют задействовать тысячи военных и ракетно-артиллерийского вооружения
Нанесли "врагу" огневое поражение: как морпехи ВСУ учатся бить из минометов, фото
Минометчики 1-го обмп показали высокую точность и оперативность