Авиация ВСУ отработала воздушный бой: опубликовано видео

Опыт войны с агрессором показал, что с неба несут угрозу не только самолеты врага

Фото: Facebook

Авиация ВСУ отработала воздушный бой: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7d7/e3e/5c87d7e3ea3b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7d7/e3e/5c87d7e3ea3b2.jpg 2019-03-15T05:17:00+02:00 Украина Опыт войны с агрессором показал, что с неба несут угрозу не только самолеты врага

В Ивано-Франковской бригаде тактической авиации состоялись полеты самолетов-истребителей МиГ-29, во время которых летчики тренировались уничтожать противника в небе. Об этом сообщает Министерство обороны.

Военные отмечают, что помимо воздушных боев с вражескими летчиками, с началом войны у пилотов появились новые не менее актуальные летные упражнения.

"Одно из них – выявление и уничтожение малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета, то есть беспилотными летательными аппаратами. Это очень непросто, скорости у реактивного истребителя и беспилотника очень разные. Однако у многих летчиков бригады есть немалый опыт такой боевой работы. Здесь он обобщается и распространяется, и все больше пилотов могут эффективно бороться с дронами", – отмечают в Минобороны.

Вторую задачу, которую отрабатывали летчики, – выявление и уничтожение наземных целей. Таким образом они смогут прикрыть в случае необходимости наземные подразделения ВСУ.

"В среднем два-три раза в неделю на аэродроме бригады происходят полеты. В небо летчики поднимаются и днем, и ночью. Такая интенсивность позволяет поддерживать воздушную выучку и постоянно совершенствовать навыки пилотирования. Здесь активно "ставят на крыло" молодых летчиков", – подчеркивают военные.

Напомним, в конце января авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

Также на днях реактивщики ВСУ провели учения. В частности, проверялись умения и выучка артиллеристов-реактивщиков по занятию огневой позиции, ориентированию на своем направлении и изменению дальности и направления стрельбы. Опубликовано яркое видео.

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