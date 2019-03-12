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Проверили умения и выучку: реактивщики ВСУ провели учения, опубликовано видео

Сегодня, 07:28

Пока на востоке Украины сохраняется хрупкое перемирие, украинские военные держат порох сухим

Установка "Град" в действии
Установка "Град" в действии. Фото: Facebook
Проверили умения и выучку: реактивщики ВСУ провели учения, опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2e1/28c/5c82e128c8755.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2e1/28c/5c82e128c8755.jpg Украина Пока на востоке Украины сохраняется хрупкое перемирие, украинские военные держат порох сухим

На Донбассе, в районе за линией отвода вооружение соответствующего калибра и назначения, прошла тренировка подразделения реактивной артиллерии.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Это занятие по специальной подготовке, которое состоялось непосредственно в районе проведения операции Объединенных сил, прошло с практическим выполнением нормативов. В частности, проверялись умения и выучка артиллеристов-реактивщиков по занятию огневой позиции, ориентированию на своем направлении и изменению дальности и направления стрельбы.

По оценке командования, воины-артиллеристы в полном объеме выполнили поставленные задачи, добавили в штабе ООС.

Ранее сайт "Сегодня" показал, как морпехи ВСУ учатся бить из минометов и нанесли "врагу" огневое поражение .

Также новости "Сегодня" показали фото, как учатся наступать украинские морпехи в условиях, максимально приближенных к боевым

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Тег Донбасс, ВСУ, учения, град, РСЗО

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Сегодня

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