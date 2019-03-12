Проверили умения и выучку: реактивщики ВСУ провели учения, опубликовано видео
Пока на востоке Украины сохраняется хрупкое перемирие, украинские военные держат порох сухим
На Донбассе, в районе за линией отвода вооружение соответствующего калибра и назначения, прошла тренировка подразделения реактивной артиллерии.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Это занятие по специальной подготовке, которое состоялось непосредственно в районе проведения операции Объединенных сил, прошло с практическим выполнением нормативов. В частности, проверялись умения и выучка артиллеристов-реактивщиков по занятию огневой позиции, ориентированию на своем направлении и изменению дальности и направления стрельбы.
По оценке командования, воины-артиллеристы в полном объеме выполнили поставленные задачи, добавили в штабе ООС.
Ранее сайт "Сегодня" показал, как морпехи ВСУ учатся бить из минометов и нанесли "врагу" огневое поражение .
Также новости "Сегодня" показали фото, как учатся наступать украинские морпехи в условиях, максимально приближенных к боевым .
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