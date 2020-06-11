Если Иран пойдет в отказ, Украина вместе с другими странами, потерявшими граждане в авиакатастрофе, будет обращаться в международные суды

Со дня авиакатастрофы рейса PS572 украинских МАУ в небе над Ираном прошло почти полгода, а Тегеран до сих пор не передал "черные ящики" для технического расследования и не выплатил компенсации семьям погибших. В Канаде, которая в этой ужасной трагедии потеряла 63 своих граждан, говорят, что задержку с передачей бортовых самописцев в Иране объясняют пандемией COVID-19. В МИД Украины же заявляют, что Иран даже не отвечает на их официальные ноты. Если так продолжится и дальше, не исключено, что дело может дойти и до суда. Сайт "Сегодня" разбирался, как привлечь виновных к ответственности и добиться от Ирана выплаты компенсаций семьям погибших.

Судьба "черных ящиков"

Авиакатастрофа украинского Boeing рейса PS572 рано утром 8 января в Иране стала для всех настоящим шоком. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

На четвертый день после трагедии, 11 января, Тегеран (Корпус стражей исламской революции) официально признал, что случайно сбил украинский Boeing. До этого Иран отрицал свою причастность, хотя Канада, Великобритания и Австралия давали четкие месседжи, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

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В январе Иран обещал провести расследование, наказать виновных, передать бортовые самописцы для расшифровки во Францию или Украину (12 января французское Бюро по расследованию и безопасности гражданской авиации сообщило, что с их помощью "черные ящики" расшифруют в Украине), и в двусторонних переговорах решить вопрос выплаты компенсаций семьям погибших. После начала пандемии коронавируса и всемирного локдауна вопрос поставили на паузу, пока в апреле иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил:

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным. Борт был в Израиле за неделю до атак и там его систему безопасности взломали и перехватили управление. На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц".

И хоть официальный Тегеран опроверг слова Хассана Норузи, никаких действий по привлечению виновных к ответственности (кроме одного задержанного, но его имя не разглашали) и передаче бортовых самописцев не последовало. Тогда в своем Facebook бывшая замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль написала, что Иран так и не удосужился ни завершить техническое расследование, ни нормально провести уголовное.

"Сообщения, которые звучат, как от иранской стороны, так и, к сожалению, от украинской, власти не дают надежду на установление справедливости для жертв и их родственников. Похоже, что Иран играет с украинской властью в игру, на которую мы "мужественно" ведемся: черные ящики, высказывания иранского парламентария – все это имеет целью затормозить техническое расследование, а также выбить Украину из международного консенсуса государств, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета Ираном", – написала Лана Зеркаль.

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Если Иран уйдет в отказ

Буквально на днях ситуация немного прояснилась. В МИД Ирана заявили, что готовы к переговорам с Украиной по "черным ящикам" и компенсациям семьям погибших в любое удобное время. Также замминистра иностранных дел по международным и правовым вопросам Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что расследование авиакатастрофы украинского Boeing почти завершено: троих обвиняемых отпустили под залог, еще трое – под стражей.

Что же касается бортовых самописцев, сначала иранские медиа распространили информацию, что Тегеран передумал их передавать Киеву. Потом официальные власти Ирана это опровергли, но добавили, что "черные ящики" не содержат какой-то важной информации. На данный момент все выглядит так, что бортовые самописцы Иран готов передать третьей стороне.

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Согласно Чикагской конвенции, государство, на территории которого произошла катастрофа, обязано расшифровать "черные ящики". Если технических возможностей для этого нет, бортовые самописцы передают другой стране. Все чаще в кейсе об авиакатастрофе украинского Boeing таковой называют Францию. Однако официальный Тегеран до сих пор не сказал, готов ли передать "черные ящики" Парижу.

В украинском МИДе заявили, что в ближайшее время должен быть опубликован приказ президента о составе украинской делегации, которая будет вести переговоры с иранской стороной.

"Дедлайна о передаче "черных ящиков" нет, поскольку конвенция требует немедленной и безусловной передачи ящиков другому государству для расшифровки, если у государства, на территории которого произошла катастрофа (Иран), отсутствует соответствующее оборудование. Именно поэтому это априори не может быть предметом переговоров, потому что это обязанность Ирана, как договорной стороны. Если исчерпаем переговорные возможности с Ираном, вынуждены будем задействовать другие механизмы защиты нарушенных прав", – сказал сайту "Сегодня" замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В МИДе не скрывают, если Иран пойдет в отказ, то в координации со странами, чьи граждане также погибли в этой ужасной авиакатастрофе, будут обращаться в международные суды. Однако, по словам эксперта по авиационному праву, партнера юридической фирмы "Анте" Андрея Гук, во-первых, уже давно должна была быть создана международная следственная группа, по аналогии с авиакатастрофой MH17.

"Во-вторых, нужно начинать процедуру обращения в Международный суд ООН. Есть ряд международных обязательств, которые Иран уже нарушил, начиная от сохранения доказательств на месте падения самолета, заканчивая непередачей ящиков для анализа. И не выполнено обязательство надлежащим образом расследовать это событие. Нужно занимать проактивную позицию и втягивать Иран в официальные процедуры, где есть какие-то сроки. К примеру, когда Америка сбила иранский самолет, Иран обратился в международный суд ООН, где начались мирные переговоры в рамках этой процедуры. И за несколько лет вопрос был снят", – сказал сайту "Сегодня" Андрей Гук.

Речь идет об авиакатастрофе Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air 3 июля 1988 года. Через 7 минут после вылета он был сбит над Персидским заливом ракетой "земля-воздух", которая была выпущена из ракетного крейсера ВМС США Vincennes. Погибли 290 человек (274 пассажира и 16 членов экипажа). Официальный Тегеран обратился с иском в Международный суд ООН. Компенсации семьям погибших ($61,8 млн) США выплатили после подписания мирового соглашения в 1996 году.

Напомним, 17 января в Киев доставили тела 11 погибших украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажиров):

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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