Накажут ли виновных в гибели самолета МАУ в Иране: что говорит мировой опыт

Сайт «Сегодня» собрал все случаи в истории, когда гражданские самолеты были перехвачены и сбиты ракетами

Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS

В четверг заканчивается двухдневный визит главы украинского МИДа Вадима Пристайко в Лондон, где проходила встреча с министрами иностранных дел стран (Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана), граждане которых погибли 8 января в авиакатастрофе Boeing 737 в небе над Тегераном. В Иране еще остаются украинские специалисты, которые занимаются идентификацией и репатриацией тел погибших. СБУ и Офис генпрокурора запросили у Тегерана черные ящики. На этой неделе Кабмин выплатит семьям 11 погибших украинцев по 200 тыс грн. Иран также выплатит компенсации авиакомпании "МАУ" и родственникам погибших. Их размер будет устанавливаться в двустороннем порядке.

Но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Во-первых, еще предстоит установить причину и найти виновных. До сих пор непонятно, почему был сбит именно украинский самолет, так как в то утро из международного аэропорта Тегерана вылетало много рейсов. Как непонятно и то, почему КСИР (Корпус стражей исламской революции) и ВС Ирана не имели данных о перемещениях бортов гражданской авиации. Официальный Тегеран заявил, что некоторых причастных к авиакатастрофе уже арестовали, обещая наказать всех виновных. Однако быстрым процесс не будет. Сайт "Сегодня" проанализировал все случаи в мировой истории, когда гражданские борты сбивали ракетами.

21 февраля 1973 года, Boeing 727-224 авиакомпании Libyan Arab Airlines

Черный ящик сбитого Boeing 727-2242 / Фото: Getty Images

Выполнял рейс Триполи-Бенгази-Каир-Александрия-Бахрейн. На подлете к Каиру борт сбился с курса и не смог найти посадочный маяк, оказавшись на территории Синайского полуострова. К самолету приблизились израильские истребители, но пилот неверно понял их сигналы. Израиль решил, что самолет угнан, и было принято решение открыть огонь на поражение. Борт врезался в дюну, погибли 108 человек. Выжить удалось второму пилоту и четырем пассажирам.

Международная организация гражданской авиации осудила действия Израиля, США воздержались, а ООН не стали вводить санкции. Позже Израиль выплатил компенсации семьям погибших.

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20 апреля 1978 года Boeing 707 над Карелией и 1 сентября 1983 года Boeing 747 над Сахалином, авиакомпания Korean Air Lines

Первый летел по маршруту Париж-Анкоридж-Сеул, второй – Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул. Оба лайнера отклонились от курса и пересекли воздушную границу СССР.

Советский истребитель-перехватчик Су-15 выпустил по Boeing 707 ракету "воздух-воздух". Борт совершил посадку на лед озера возле Мурманска. Двое пассажиров погибли, остальные 107 человек выжили. В итоге Советский Союз выставил Южной Корее счет за обслуживание пассажиров на $100 тыс. Сеул их так и не оплатил, но и своих требований по компенсациям не выдвигал.

Boeing 747 также был сбит советским Су-15. По версии Международной организации гражданской авиации, наиболее вероятная причина отклонения от курса – неправильно настроенный автопилот. Погибли все 269 человек (246 пассажиров и 23 члена экипажа). СССР обвинили США в преднамеренной провокации. Штаты в свою очередь заявили, что это преступление против человечества. Однако компенсации семьям погибших так никто и не выплатил.

3 июля 1988 года, Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air

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Выполнял рейс по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай. Через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса над Персидским заливом был сбит ракетой "земля-воздух", которая была выпущена из ракетного крейсера ВМС США Vincennes. Погибли 290 человек, которые находились на борту (274 пассажира и 16 членов экипажа).

Соединенные Штаты так и не признали свою вину, хоть и выплатили семьям погибших $61,8 млн компенсаций. Также официальный Вашингтон не отрицал, что это именно их ракета сбила пассажирский лайнер. Как раз в то время крейсер Vincennes базировался в Персидском заливе, обеспечивая безопасных проход нефтяных танкеров, а борт иранских авиалиний был ошибочно идентифицирован, как истребитель F-14 ВВС Ирана. Официальный Тегеран обратился с иском в Международный суд ООН. Компенсации семьям погибших США выплатили после подписания мирового соглашения в 1996 году.

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4 октября 2001 года, Ту-154 авиакомпании "Сибирь"

Выполнял рейс Тель-Авив-Новосибирск. Погибли все 66 человек, которые были на борту (51 пассажир и 12 членов экипажа). Через неделю после катастрофы правительство Украины допустило, что причиной могла стать украинская ракета комплекса С-200.

Юридически Киев вину не признал, однако выплатил семьям погибших по $200 тыс, не возместив при этом убытки авиакомпании. В ходе расследования было установлено, что ракета была запущена из района, где в то время проходили учения войск ПВО Украины.

17 июля 2014 года, Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Крушение MH17 над украинским Торезом в Донецкой области, который выполнял рейс Амстердам-Куала-Лумпур, стало самым крупным по количеству жертв в катастрофах такого рода. Погибли 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа) из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

В октябре 2015 года в комиссии Совета безопасности Нидерландов заявили, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух" ЗРК "Бук". Позже в докладе Совместной следственной группы говорилось, что "Бук" был доставлен на неподконтрольную территорию Украины из российской воинской части под Курском. Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в авиакатастрофе. Москва все отрицает.

Первое судебное заседание в Гааге пройдет 9 марта 2020 года. При этом украинские эксперты и юристы предупреждают официальный Киев не соглашаться с тем, что наш Boeing 737 в Иране 8 января 2020 года был сбит, как говорит Тегеран, "случайно". Ведь это может иметь негативные последствия на рассмотрение дела против России в Международном суде ООН по иску Украины, одним из эпизодов которого является катастрофа MH17.

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