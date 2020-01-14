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Авиакрушение в Иране: Трюдо рассказал, когда семьям вернут тела погибших

14 января, 08:37

Жертвами трагедии стали 176 человек

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Репатриация тел погибших во время крушения самолета МАУ в Иране может занять несколько месяцев. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News.

"Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них – это вопрос религии – как можно скорее похоронить своих родных. Однако в подобных случаях, к сожалению, мы можем говорить о неделях и даже месяцах", – сказал Трюдо.

Ранее мы писали, что борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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