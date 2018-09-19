"Автомобили – не алкоголь и не табак": активисты дали жесткую оценку "закону о евробляхах"

Активисты, владельцы автомобилей на еврономерах, которых в народе называют "евробляхерами", активно выступают против введения акциза на ввоз автомобилей в Украину и в будущем планируют проводить пикеты в центре Киева в поддержку своей позиции. Об этом после очередного пикета сайту "Сегодня" рассказал глава объединения "Авто-Евро-Сила" Олег Ярошевич.

По словам Ярошевича, законопроект № 8487 ставит палки в колеса автомобилистам, при этом не несет никакой пользы, поскольку у Украины фактически нет собственного производства легковых автомобилей.

"20 % НДС, 10 % пошлины и 3 % пенсионного фонда отменить невозможно. Речь идет о снижении акциза. Акциз – единица, которая применяется к алкоголю, к табаку. Акциз в отношении автомобильных средств применяться не может. У нас нет внутреннего производства. Ранее ограничивали ввоз автомобилей, чтобы развивать внутреннее производство. Но сейчас внутреннего производства уже нет, поэтому мы бы хотели, чтобы этот акциз был снят, потому что он ограничивает автомобилистов", – считает Ярошевич.

Кроме того, по его мнению, принимая этот законопроект, государство отстаивает интересы "бизнеса" и не думает об обычных людях, об экологии.

"Это обновит количественный и качественный показатель автомобилей в стране. Средний возраст автомобилей у нас 22 года. И, если говорить о "Жигулях", "Москвичах" и "Волгах", которые ездят по нашим улицам, они более вредны и опасны, чем те транспортные средства, которые ввозятся. Всем известные бренды Mercedes, Audi, BMW, которые признаны во всем мире. Они более безопасные и качественные", – добавляет Ярошевич.

Представители "Авто-Евро-Силы" продолжают твердо придерживаться своей позиции и при необходимости готовы активно ее отстаивать.

"Сегодняшний пикет прошел мирно и спокойно. Мы не совершали никаких незаконных действий. В будущем будем также выходить на пикеты, потому что люди уже устали ждать и требуют лишь каких-то кардинальных решений", – суммирует Ярошевич.

Напомним, владельцы "евроблях" уже озвучивали свои требования к Раде:

А ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали два законопроекта:

Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.

Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита.

При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина сообщила, что законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах, вероятно, будут приняты уже в октябре.