Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Автобус, выполнявший рейс из Запорожья в Румынию, попал в ДТП: появились фото и видео

18 июня, 14:17

В результате аварии пострадали шестеро пассажиров


В Запорожской области на трассе возле села Лукашевка Литинского района Винницкой области в аварию попал автобус "Неоплан", выполнявший международный рейс из румынского города Сучава в Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, автобус съехал в кювет и "лег" на бок. В результате ДТП шестеро пассажиров были травмированы, четверо из них были госпитализированы.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением. На момент ДТП в автобусе находилось 23 пассажира и двое водителей. Все они – граждане Украины.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, ДТП, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " Автобус, выполнявший рейс из Запорожья в Румынию, попал в ДТП: появились фото и видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хмельницкой области туристический автобус врезался в дерево: есть жертвы

Сегодня, 13:46

В автобусе находилось 26 пассажиров и водитель

В Харькове столкнулись грузовик и микроавтобус: есть пострадавшие

Сегодня, 11:41

Одному из пострадавших в результате ДТП оторвало руку

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Безвредна ли микроволновая печь?

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Водная диета: худей быстро и дешево

Машины на «тяжелом топливе», от которых волосы дыбом

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Диета по группе крови: охотничья первая

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь