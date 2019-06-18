Автобус, выполнявший рейс из Запорожья в Румынию, попал в ДТП: появились фото и видео

В результате аварии пострадали шестеро пассажиров

В Запорожской области на трассе возле села Лукашевка Литинского района Винницкой области в аварию попал автобус "Неоплан", выполнявший международный рейс из румынского города Сучава в Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, автобус съехал в кювет и "лег" на бок. В результате ДТП шестеро пассажиров были травмированы, четверо из них были госпитализированы.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением. На момент ДТП в автобусе находилось 23 пассажира и двое водителей. Все они – граждане Украины.







Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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