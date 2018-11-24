Автокефалия УПЦ может быть оформлена в ближайшее время – Порошенко

Вчера, 16:53

Решение о предоставлении автокефалии было принято еще 11 октября

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что автокефалия единой Украинской православной церкви должна быть юридически и канонически оформлена в ближайшее время. Об этом глава государства во время мероприятий, посвященных памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора".

"Ожидаем, что в ближайшее время окончательно юридически и канонически будет оформлена автокефалия", – сказал президент.

Как известно, решение Синода Вселенского патриархата было принято 11 октября. Согласно этому решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.

"Симметричный ответ" РПЦ не заставил себя ждать. Раз Константинополь предоставляет Украине томос, то значит, Москве не по пути с Константинополем.

Также во время мероприятий, посвященных памяти жертв Голодомора, Порошенко выразил надежду на широкую международную поддержку подготовленного Украиной проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора.
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Источник:

"Сегодня"

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