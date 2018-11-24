Порошенко рассчитывает на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора

Вчера, 15:32

Украина и мир сделали многое для восстановления исторической правды, однако сегодня все еще находятся лишь на полпути к этому


Президент Петр Порошенко выразил надежду на широкую международную поддержку подготовленного Украиной проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, сообщил пресс-служба главы государства.

"Уже около трех десятков государств на том или ином уровне дали надлежащую оценку этой человеческой трагедии. Только за последнее время приняты важные решения Сенатом США и Ассамблеей Португальской Республики", – сказал Порошенко, отметив, что с каждым годом круг государств, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа, расширяется.

Он также отметил, что должное памяти жертв Голодомора отдают также и международные организации – ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы.

"Мы благодарны нашим иностранным партнерам, которые присоединились к восстановлению исторической правды. Однако сегодня мы еще на полпути, поэтому рассчитываем на широкую международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора, подготовленного Украиной", – заявил Порошенко.

Глава Украинского государства призвал представителей стран-партнеров поддержать и присоединиться к соавторам декларации.

Ранее мы писали о том, как лидеры Украины почтили память жертв голодоморов.

Также сайт "Сегодня" публиковал фото, на которых президент Порошенко с супругой почтили память жертв Голодомора.
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Источник:

"Сегодня"

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