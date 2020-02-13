Бабушка 2.0 Нина Дрозд покоряет интернет, горы и море (видео)

С работы в налоговой – на самокат и доску для серфинга. И даже в небо с парашютом. А еще в популярные блогеры. Чего не сделаешь ради внуков. С удивительный женщиной познакомились новости "Сегодня".

"Сейчас я покажу с какой горки я уже могу кататься", – говорит в камеру женщина и ловко мчится на лыжах на зависть молодым.

"Бабушка 2.0" – именно так называет себя Нина Дрозд. Ежедневно женщина доказывает, что в 50 лет жизнь только начинается. Сегодня она – популярный видеоблогер, у нее 21,5 тысяча подписчиков. Такое хобби появилось благодаря внуку, говорит Нина. Бывшая сотрудница налоговой бросила работу, чтобы ухаживать за малышом. Но дома не засиделась – пошла на курсы английского, а потом и сама начала преподавать для пенсионеров.

"В конце 17 года все посмеялись при очередном моем вопросе: "Дети, помогите мне найти, чем я хочу заниматься". Они говорят: "Ну, будешь блогером", вспоминает Нина.

Так и появилась интернет-героиня – бабушка нового поколения. Ради видео 56-тилетняя женщина прыгнула с парашютом, покорила волны и на самокате городом погоняла. Подписчики в восторге.

Но не только экстримом покоряет Нина свою многотысячную аудиторию. Говорит, ориентировалась на собственные предпочтения и так создала полезный канал для людей старше 50 лет. Недавно бабушка-блогер овладела еще и тонкостями монтажа. Привлекла к такому хобби и подруг.

А еще интересное хобби приносит доход: за 2 года Нина Дрозд заработала на блоге 300 долларов. Своим примером она показывает, что учиться и открывать для себя новые интересы можно, независимо от возраста.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о новой тенденции – украинские пенсионеры путешествуют все активнее. Украинцам старшего возраста интересны горы, сафари и исторические достопримечательности.

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