Банкоматы – не главная цель: "потрошители" банковских карт придумывают новые аферы

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Украине мошенники продолжают "чистить" банковские карты. Так, в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" рассказывают, что во втором квартале 2019 года был зафиксирован стремительный рост числа мошеннических сайтов, а также продолжались случаи мошенничества с перевыпуском SIM-карт. Заместитель директора ассоциации Олеся Данильченко в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что традиционно есть два направления, по которым воруют деньги – это банкоматы и так называемая социальная инженерия.

По ее словам, сейчас социальная инженерия составляет около 80% жалоб всех клиентов – наиболее распространенными здесь являются звонки якобы "сотрудников" банка, или же пугают сообщениями о проблемах у родственников.

"Вторая тема – это отправка SMS-сообщения о том, что вы что-то выиграли, или же о том, что вашу карту заблокировали. Используются разные причины для того, чтобы людей напугать. Люди перезванивают, и раз они обратились, значит, уже частично поверили в эту историю. Самое печальное, что в этом году активно развивалось мошенничество с заменой SIM-карт. Проблема в том, что 80% абонентов в Украине – абоненты предоплаченой связи, а не контрактной. Они просто покупают карту, вставляют ее в телефон, и операторы о них ничего не знают. И мошенники могут под видом клиентов заменить карту", – рассказала Олеся Данильченко.

Она отметила, что в случае, когда злоумышленник получает доступ к чужому телефону, он получает всю информацию по интернет-банкингу, ему приходят сообщения с кодами и паролями, которые нужны для тех или иных операций, а реальный абонент перестает получать все уведомления от банка и не знает, что происходит на его счету.

"Помимо этого, распространенными остаются аферы в интернете. Например, существует очень много фиктивных онлайн-магазинов, которые могут быть похожи на реальные – отличается только домен или же одна буква в названии. Онлайн-пользователя также должна настораживать низкая цена и требование предоплаты – мошенники всегда хотят предоплату и часто соглашаются даже на небольшую сумму", – добавила эксперт.

Больше об этом читайте в материале на сайте "Сегодня": "Мошенники и банковские карты: как себя обезопасить и как вернуть украденные деньги".

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что SIM-карты украинцев взламывают ради денег с кредиток. Журналисты встретились с одной из жертв такой схемы. Киевлянка Марина прячет лицо от камер, поскольку до сих пор напугана. Ее обманул сосед, который снял с карточки Марины более 3 000 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама