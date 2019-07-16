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Бесценный проект: врачи – об автомобилях скорой помощи Фонда Рината Ахметова

16 июля, 16:01

Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, подчеркивают медики

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи учреждениям здравоохранения во всех регионах Украины. Один из них теперь будет работать в Донецкой области. Как рассказал директор Донецкого облцентра экстренной медицинской помощи Игорь Кияшко, за рулем новой "скорой" будет не просто водитель, а "экстренный медицинский техник".

"Он будет полноценно работать в составе бригады экстренной медицинской помощи, чтобы вместе с врачами, фельдшерами и парамедиками оказывать помощь пациенту как в салоне автомобиля, так и на месте происшествия", – отметил Игорь Кияшко.

По его словам, "скорые" Фонда Рината Ахметова не уступают тем, на которых работают иностранные медики.

"Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов. Также в автомобиле есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – тех, кто получил переломы. По-настоящему бесценный проект! Спасибо огромное Фонду Рината Ахметова за такую важную и масштабную акцию", – сказал Игорь Кияшко.

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С 2007 года Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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Тег врачи, скорые, скорая помощь, фонд Рината Ахметова

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