Бесценный проект: врачи – об автомобилях скорой помощи Фонда Рината Ахметова
Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, подчеркивают медики
Фонд Рината Ахметова передал первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи учреждениям здравоохранения во всех регионах Украины. Один из них теперь будет работать в Донецкой области. Как рассказал директор Донецкого облцентра экстренной медицинской помощи Игорь Кияшко, за рулем новой "скорой" будет не просто водитель, а "экстренный медицинский техник".
"Он будет полноценно работать в составе бригады экстренной медицинской помощи, чтобы вместе с врачами, фельдшерами и парамедиками оказывать помощь пациенту как в салоне автомобиля, так и на месте происшествия", – отметил Игорь Кияшко.
По его словам, "скорые" Фонда Рината Ахметова не уступают тем, на которых работают иностранные медики.
"Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов. Также в автомобиле есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – тех, кто получил переломы. По-настоящему бесценный проект! Спасибо огромное Фонду Рината Ахметова за такую важную и масштабную акцию", – сказал Игорь Кияшко.
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С 2007 года Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".
Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.
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