Беспилотник и патрульный самолет США провели разведку у берегов оккупированного Крыма

В районе Севастополя американский дрон приближался к побережью полуострова на расстояние около 32 км

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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые разведывательные полеты у берегов оккупированного Крыма. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в течение более шести часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи. По этому маршруту он совершил в общей сложности пять пролетов на расстоянии приблизительно 45-60 км от берегов оккупированного Крыма и на высоте 16 тыс. метров.

В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, приближался к побережью полуострова на расстояние около 32 км.

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Приблизительно в 17:30 по московскому времени к Крыму также приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Американский морской разведчик в течение более двух часов кружил к юго-западу от побережья Крыма. Он выполнял задание на высоте около шести тысяч метров, временами приближаясь к полуострову на расстояние 35 км в районе Севастополя и 47 км в районе Евпатории.

Ранее во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 в течение пяти часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания, он осуществил четыре подлета на расстояние 36-53 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

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Кроме того, во вторник стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ666, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил полет у границ России на Балтике. Британский самолет радиоэлектронной разведки выполнял задание вблизи морских границ Калининградской области, находясь над международными водами Балтийского моря.

Несмотря на то что группировка российских войск в оккупированном Крыму достигла 30 тыс. солдат, командование Военно-морского флота РФ решило разместить на полуострове эскадрилью беспилотников "Форпост".

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, как Россия нарушает согласованные ограничения своего военного присутствия в регионе.

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