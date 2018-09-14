Осень и весна без перевода часов: кому и зачем это нужно

В последнее воскресенье октября Украина традиционно будет переводить стрелки часов на один час назад. Но сейчас снова активизировались разговоры о том, что переход на летнее время стоит отменить по примеру Евросоюза. Сайт "Сегодня" разбирался, увенчается ли эта инициатива успехом, откуда взялась традиция перевода часов и действительно ли это помогает сэкономить электричество.

Традиция переводить часы появилась еще в прошлом веке

Идею с переводом часов на летнее время выдвигали еще в начале прошлого века в Великобритании. Но она не нашла поддержку в обществе, а первой страной, которая начала использовать перевод часов, стала Германия. Там новшество внедрили 30 апреля 1916 г. с целью сохранения угля во время войны. С 1917 г. переводить часы начали и в Великобритании, и в России, а уже с 1918 г. – в США.

По состоянию на 2018 г. продолжают переводить часы на летнее время 81 государство и территория, однако многие страны уже отказались от этой затеи. Так, например, с 2001 г. переход на летнее время стал единым для всех стран-членов Европейского Союза, но сейчас в ЕС запустили процедуру отказа от перевода часов.

Последний перевод часов состоится в ЕС 31 марта 2019 г., а после этого страны должны определиться, на какое время они перейдут окончательно – зимнее или летнее. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия и дает государствам-членам время до апреля 2019-го.

В ЕС на такой шаг решились из-за масштабного онлайн-опроса, результаты которого показали, что 84% из 4,6 млн респондентов хотят отмены процедуры перевода часов, т.к. эта затея себя уже изжила.

"Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что… это произойдет. Люди этого хотят, и мы это сделаем", – заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Украине неизбежно нужно отказаться от перевода часов

Украина после заявления ЕС решила последовать аналогичному примеру и тоже инициировать отмену перевода часов. В Министерстве экономического развития и торговли заявили, что, если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед за ним тоже может принять такое решение.

"Украина взяла курс на евроинтеграцию, который предусматривает имплементацию европейского законодательства, существующий на территории Украины порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, он способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, отвечает ее географическому положению.

В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок", – отмечают в пресс-службе Минэкономразвития.

Украина начала переходить на летнее время в 1981 г. вместе с остальными республиками СССР. За время независимости в нашей стране не раз возникали предложения об отмене перевода часов, но все они так и не увенчались успехом.

Например, еще в 2011 г. Украина решила пойти по стопам России, которая окончательно перешла на летнее время. В Раде был разработан и принят соответствующий законопроект, который натолкнулся на шквал критики и замечаний, что с такими изменениями зимой светлое время наступало бы только после 9 часов утра. И через несколько месяцев после принятия закон был отменен.

Но сейчас ситуация обстоит иначе. Украина взяла курс на Евросоюз и поэтому выступила с аналогичной инициативой.

"Те, кто говорил раньше, хотели подражать Москве, потому что было влияние московского примера. Сейчас об этом начали говорить в Кабмине по одной простой причине – соответствующее решение уже принято в Европейском Союзе, уже есть процедура, они согласовывают, как это будет делаться, эта процедура будет поэтапно происходить в следующем году", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт утверждает, что принятие такого решения будет неизбежным.

"Мы входим в этом плане в единый процедурный процесс Европейского Союза – раз это делают в ЕС, то неизбежно мы тоже должны это сделать. Это прямое и неизбежное следствие решения, которое принимается Европейским Союзом. Иначе мы окажемся в сложной, запутанной ситуации, потому что мы в этом плане процедурно привязаны к ЕС", – говорит Фесенко.

Поэтому очень вероятно, что эта инициатива наконец увенчается успехом. Однако на ее осуществление потребуется немало времени, чтобы провести процедуру адекватно и по всем правилам.

Экономия больше не работает

Раньше, еще в прошлом веке, перевод часов нужен был для того, чтобы экономить электроэнергию. Тогда люди просыпались гораздо раньше и в холодное время года были вынуждены использовать больше электроэнергии, так как по утрам еще было темно. Но сейчас реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится.

Даже в Минэкономразвития отмечают, что у перевода часов нет никакого экономического обоснования.

"Экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время у Минэкономразвития отсутствуют", – говорят в ведомстве.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня" поясняет, что переход на летнее время начали практиковать в Европе в начале 20 века, но за это время изменилась структура экономики и структура жизни. Раньше люди в основном были заняты на фабриках, заводах, различных предприятиях, и им приходилось вставать в 4-6 часов утра, чтобы пойти на работу.

"Люди фактически вставали ночью, чтобы идти утром на работу. Это предполагало, что приходилось больше использовать электроэнергию в утренние часы. Понятно, что эта привычка сохранилась, но она чем дальше, тем меньше имеет экономическую подоплеку. Какая структура потребления электроэнергии была тогда и сейчас? Сейчас мы имеем дома, которые напичканы различными приборами: СВЧ-печь, холодильник, электроплита, электродуховка, чайник, бойлер, тостер, телевизор и т.д. Все это работает у нас почти в режиме целого дня. Кроме того, структура жизнедеятельности изменилась. Количество людей, работающих на предприятиях, которые встают в 5-6 часов утра, существенно сократилось", – поясняет Кушнирук.

По словам эксперта, на Западе все больше внимания обращают на то, как перевод часов влияет на здоровье людей. Врачи всего мира не раз сообщали о том, что организм вынужден постоянно перестраиваться под новое время, а это оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Кушнирук отмечает, что для того, чтобы отменить перевод часов, нужно разработать детальную процедуру, ведь наша страна находится сразу в двух часовых поясах.