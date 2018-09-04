Украина вслед за ЕС готова отменить переход на зимнее и летнее время

Сегодня, 16:56

Киев взял курс на евроинтеграцию, а значит, должен имплементировать европейское законодательство

Перевод часов могут отменить. Фото А. Панченко
Перевод часов могут отменить. Фото А. Панченко

Если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед тоже может принять такое решение. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

В ведомстве отметили, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, а значит, должна имплементировать европейское законодательство.

"В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке", – говорится в сообщении министерства.

В Минэкономразвития добавили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в ведомстве отсутствуют.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз может отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Он отметил, что соответствующее решение будет принято после онлайн-опроса, большинство участников которого выступили за отмену перевода часов. Это предложение поддержали 80% из 4,6 млн респондентов.

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.

С тех пор периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. А в октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла решение оставить летнее время постоянным.

Однако после критики со стороны экспертов и граждан за несколько месяцев решение отменили.

Напомним, на летнее время часы переводили в июне.
Евросоюз, Украина, зимнее время, летнее время, перевод часов

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Источник:

BBC

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