Безнаказанность неприемлема: в ОБСЕ призвали завершить расследование убийства Шеремета
Представитель ОБСЕ заявил, что нераскрытое дело сдерживает свободу слова, СМИ и безопасность журналистов
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Три года спустя убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов", – заявил Дезир.
Он подчеркнул, что украинские власти обязаны обеспечить расследования убийства Шеремета, а также все другие нападения на журналистов и убийства сотрудников СМИ, а исполнители и заказчики этих преступлений предстали перед судом.
"Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшее насилие", – добавил Дезир.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ по делу Шеремета. Встреча назначена на вторник, 23 июля.
В то же время Юрий Луценко сообщил, что по делу о гибели журналиста Павла Шеремета, машина которого была взорвана в центре Киева, расследование не закрыто, а у следствия имеются "горячие версии".
Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии .
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