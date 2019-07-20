Безнаказанность неприемлема: в ОБСЕ призвали завершить расследование убийства Шеремета

Представитель ОБСЕ заявил, что нераскрытое дело сдерживает свободу слова, СМИ и безопасность журналистов

Павел Шеремета. Фото: УНИАН

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Три года спустя убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов", – заявил Дезир.

Он подчеркнул, что украинские власти обязаны обеспечить расследования убийства Шеремета, а также все другие нападения на журналистов и убийства сотрудников СМИ, а исполнители и заказчики этих преступлений предстали перед судом.

"Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшее насилие", – добавил Дезир.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ по делу Шеремета. Встреча назначена на вторник, 23 июля.

В то же время Юрий Луценко сообщил, что по делу о гибели журналиста Павла Шеремета, машина которого была взорвана в центре Киева, расследование не закрыто, а у следствия имеются "горячие версии".

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии .

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